Covid semafor ukazuje, kde se v Česku šíří koronavirus | E15.cz

Do zeleného stupně pohotovosti, který značí výskyt nákazy bez komunitního přenosu, se nově posunuly regiony napříč republikou s výjimkou slezských. Místo dosavadních deseti je takových oblastí 40. "Nejzatíženějšími regiony jsou Praha a Středočeský kraj, kde se objevuje počátek komunitního šíření. Ohniska nákazy evidujeme také v ostatních regionech, kde jsou však zdroje nákazy dohledatelné a virus se nešíří komunitně," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, činí aktuálně 1,35. "Stále jde tedy o kontrolované šíření nemoci, lineární, nikoli exponenciální," sdělil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Za pozitivní označuje i to, že plošně nejsou zasaženy zranitelné skupiny obyvatel. Lidé přes 65 let tvoří asi deset procent záchytů, v případě lidí přes 75 let je to méně než pět procent. Většina nově diagnostikovaných pacientů nemá příznaky nebo má lehký průběh nemoci.

Kvůli horšící se situaci od 10. září platí povinnost nošení roušek v celé České republice ve všech vnitřních prostorách. Povinnost nošení roušek bude platit i ve firmách. Zaměstnanci vykonávající práci na jednom místě, například v kanceláři, s minimálně dvoumetrovým rozestupem od dalších osob ji mít nemusí.

Interaktivní infografika E15.cz využívá mj. členění podle poštovních směrovacích čísel - kvůli případné situaci, kdy by podobně jako ojediněle v zahraničí nastala povinná karanténa pro jednotlivé obce s rozšířenou působností či čtvrti.

Kde podle ministerstva hrozí nákaza a kde jsou povinné roušky:

Barvy a stupnice pohotovosti na semaforu 0 (bílá) – Nulové nebo zanedbatelné riziko 1 (zelená) – Výskyt nákazy v Česku bez komunitního přenosu 2 (žlutá) – Počínající komunitní přenos v ČR 3 (červená) – Narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos v ČR

Semafor určující míru rizika chce ministerstvo aktualizovat v týdenních intervalech. Riziko nákazy je rozlišeno do čtyř barevných stupňů - bílé, zelené, žluté a červené, na základě kterých budou přijímána příslušná opatření proti šíření koronaviru.