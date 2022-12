FTX musí opět fungovat, chtěl sdělit Bankman-Fried Kongresu | E15.cz

Pochybnosti o tom, zda se Bankman-Fried „grilování“ zúčastní, ovšem panovaly déle. Někdejší miliardář se nejprve zdráhal otázkám v Kongresu čelit, účast potvrdil relativně krátce před akcí.

Kongresmani začali vyslýchat alespoň současného šéfa FTX, kterým je John Jay Ray III, bývalý likvidátor Enronu. Ten podle svých slov ještě nikdy neviděl tak masivní selhání a nedostatečnost korporátních kontrolních mechanismů jako u FTX.

Do médií unikla psaná verze výpovědi, kterou měl Bankman-Fried poskytnout. Zakladatel FTX přiznal, že mezinárodní větev kryptoburzy neměla oddělení specializované na risk management. Podle serveru CNBC navíc Bankman-Friedův hedgeový fond Alameda tajně používal prostředky klientů FTX k obchodování na páku. Jako zástava sloužil token FTT, tedy digitální měna, kterou si FTX sama vydávala.

„Podělal jsem to. Pokud selžu v odškodnění našich klientů, selžu před sebou samým,“ chystal se vypovědět Bankman-Fried. „Loni měl můj majetek hodnotu dvaceti miliard dolarů, teď nemám nic. Kromě milující rodiny a jídla na talíři. Miliardám lidí na planetě se nedostává ani to,“ chtěl pronést na úvod. Měl ale připraveny i poznámky zaměřené více na byznys.

„Pokud vím, americká větev FTX zůstala solventní a nebýt zmrazení jejího majetku ze strany úřadů, dokázala by vyplatit vklady všech amerických klientů. Udělám ale vše pro to, aby se satisfakce dočkali i neameričtí klienti FTX. Znamenalo by to ale, že FTX International musí znovu začít fungovat jako kryptoburza a získat miliardy dolarů na dodatečném financování,“ myslí si Bankman-Fried.

„Navenek docházelo k rozlišování mezi FTX US a FTX International, ve skutečnosti ale nebylo možné uživatelská data obou entit vzájemně odlišit,“ vypověděl ve Sněmovně reprezentantů Ray.

Případ FTX firmy provázejí volání po přísnější regulaci kryptoměnového byznysu. Už po kolapsu virtuální měny luna se americká ministryně financí Janet Yellenová nechala slyšet, že je potřeba dostat obchodování s digitálními měnami pod větší kontrolu.

Kolaps FTX stáhl dolů celý trh kryptoměn, pokles se nevyhnul ani bitcoinu:

Po pádu burzy FTX a s ní spojených firem podobné volání zaznívá ještě silněji – a to i přes to, že kryptoburza alespoň částečně regulovaná byla, jak v rozhovoru pro E15 upozornil kryptoexpert Igor Paurer spolupracující s Wood & Company. Minimálně tedy americká část FTX registrovaná ve Spojených státech. Přesto nešlo o kontrolu srovnatelnou s tou, jaké podléhají například banky.

Zbytek byznysu Bankman-Frieda probíhal off-shore, FTX International měla registraci na Bahamách. Mezi menšinové akcionáře impéria FTX patřila i některá velká venture kapitálová jména. Například americká Sequioa podpořila Bankman-Friedův byznys částkou kolem 150 milionů dolarů. Do firmy investovaly i další fondy. Singapurský Temasek do ní vložil přes 200 milionů dolarů. Spálil se i americký BlackRock, jeho investice však byla oproti Temasku o řád nižší.