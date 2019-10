Bitcoin při kritice facebookové libry padá. Zbytečně | E15.cz

Opakuje se prakticky stejný scénář jako v létě při prvním slyšení v Kongresu. V červenci američtí zákonodárci zahrnuli kritickými připomínkami a dotazy šéfa projektu Libra Davida Marcuse.

Do té doby solidní růst ceny bitcoinu následně narazil na strop a zamířil prudce dolů. V řádu hodin o téměř deset procent. Propad ceny bitcoinu během červencového slyšeníAutor: coindesk

To samé se opakovalo tento týden. Sotva předstoupil před bankovní komisi Sněmovny reprezentantů šéf Facebooku Mark Zuckerberg, bitcoin odepsal téměř deset procent své hodnoty.

Část analytiků oslovených agenturou Bloomberg dává tyto události do souvislosti. Argumentují, že negativní sentiment regulátorů se může promítnout do celkového přístupu americké administrativy vůči ekosystému virtuálních měn. Kurz bitcoinu v závěru říjnaAutor: coindesk

Průběh středečního slyšení si připomeňte zde: Zuckerberg čelil tvrdému výslechu kvůli své kryptoměně, cena bitcoinu mezitím propadla

Někteří významní držitelé bitcoinů ale tvrdí, že reakce trhu a analytiků na „grilování“ Zuckerberga je iracionální. Například podle Camerona Winklevosse, spoluzakladatele kryptoměnové burzy Gemini, by ve skutečnosti měla nynější kritika facebookové kryptoměny ze strany amerických zákonodárců představovat důvod pro růst ceny bitcoinu.

The fact that the price of bitcoin isn't surging today illustrates just how early and misunderstood this asset is.