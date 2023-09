Týden v kryptu: Hodně poražených a škemrající influenceři | e15.cz

A jako vždy začneme trhy. Jak tomu tak poslední dobou bývá, nebyla to žádná sláva. Hodnota všech kryptoměn opět mírně klesla na jeden bilion a 80 miliard dolarů.

Jednička na trhu bitcoin oslabila o dvě procenta na 26120 dolarů.

A dvojka ether ztratila dokonce 3,2 procenta, když se jeho cena propadla na 1570 dolarů.

Vítězů týdne je pomálu. Jasnou jedničkou je blockchainová Web 3.0 platforma Wemix, která vyskočila za sedm dní o 115 procent a poprvé se prodrala mezi stovku největších kryptoměn. Dvojkou je Curve, který vyskočil o 19 procent a trojka je starý známý Radix, který si připsal 17,8 procenta.

Největším loserem z TOP100 je online kasino Rollbit, které odepsalo téměř 19 procent, dvojkou je THORChain se ztrátou 10,5 procenta a třetí místo mezi losery s propadem 9,2 procenty zabírá Synthetix.

Revoluce u MetaMask

Tak a pojďme na zprávy. A nezvykle začněme novou funkcí jedné peněženky. Tou je nejpopulárnější aplikace pro Ethereum MetaMask, která už nějakou dobu za konkurencí brutálně zaostává.

Vývojáři z MetaMask tak přišli s důležitou novinkou, tedy zatím v betě. Ta přináší tzv. Snaps, tedy rozšíření od vývojářů třetích stran, která přináší nové funkce. V současné době jich je na vyzkoušení 36 a dá se předpokládat, že až projekt vystoupí z bety, toto číslo velmi rychle naroste.

Co přináší? Hlavně jde zatím o rozšíření pro integraci nových blockchainů. Nově v MetaMask budete moci obsluhovat svoje účty na Solaně, Starknetu, Sui, Zionu a řadě dalších.

Další rozšíření se snaží zvýšit bezpečnost. Například Saveroot v reálném čase zastaví podezřelou transakci a prostředky okamžitě uklidí do bezpečí. Forta zase kontroluje adresy, na které posíláte prostředky, a porovnává je se svojí databází známých podvodníků a hackerů.

Banky sází na krypto

Další novinkou, o které se minulý týden hodně mluvilo, je první testovací transakce na CCIP od Chainlinku, dlouze cross-chain-interoperability-protocol. Co to znamená?

Jen na úvod. Chainlink je největší a nejznámější tzv. oracle. Ten zajišťuje předávání informací mezi blockchainy a také z reálného světa na blockchain. Decentralizované burzy na Ethereu tak mohou například vědět, kolik právě stojí tokeny ether na Binance a podobně.

No a CCIP to chce vzít ještě dál. Má to být základní komunikační protokol mezi různými blockchainy. A hlavně mezi blockchainy a hráči mimo něj.

Na jednu stranu si tak například můžete brát úvěry na různých platformách napříč několika blockchainy. Asi ještě důležitější je ale možné zapojení hráčů zvenčí. Chainlink už v červenci oznámil spolupráci BNY Mellon, Citigroup, BNP Paribas nebo Swiftem.

A minulý týden přišel velký test. Svou první transakci na CCIP totiž provedla ANZ, Australia and New Zealand Banking Group, která pracuje na spuštění vlastního stablecoinu (A$DC). Nyní pomocí něho koupili blíže nespecifikovaný „tokenized asset“.

Jak jsem psal posledně u Deutsche Bank, to, že si s kryptem takhle hrají velké banky uprostřed hlubokého bear marketu, je prostě obrovský pokrok, ať jednotlivé testovací projekty dopadnou jakkoliv.

Česká spořitelna investovala do krypto startupu

No a když už jsme u vlka. Posledně jsme se tu bavili o již zmiňované Deutsche Bank a o tom, že spolu se švýcarským startupem bude nabízet kustodiální služby svým velkým klientům.

Už mi ale uniklo, že do krypta se menším obloukem pouští i Česká spořitelna. V oboru to tedy byly doposud dost velké konzervy. A i při osobním jednání s lidmi z jejich vysokého vedení jsem si odnesl pocit, že krypto je podvod a jen nás to obtěžuje.

Nicméně Česká spořitelna nyní v rámci svého startupového programu Seed Starter investuje bezmála 20 milionů korun do česko-slovenské společnosti Blcokmate. Ti nabízí řešení, které pomáhá implementovat data z kryptopeněženek nebo směnáren do různých aplikací, ať už fintechových firem či právě bank.

Zatím to tak možné není. Ale za rok nebo dva byste například na své appce od České spořitelny mohli sledovat i vývoj svého portfolia na Ethereu.

Malý krůček, ale počítá se.

Hackerský útok

Bohužel by to asi nebyl Týden v kryptu bez nějakého toho hacku. Tentokrát se obětí stal známý projekt Balancer. Útočníkům se totiž přes tzv. domain name service attack podařilo získat přístup k jejich doméně.

Ve zkratce. Pokud jste přišli na stránku Balancer.fi a zkusili provést nějakou transakci, vaše prostředky putovaly na útočníkovu peněženku. Než se podařilo vše zastavit, ukradl takto zhruba čtvrt milionu dolarů.

Žaloba na rodiče šéfa FTX

Věřitelé podali žalobu kvůli zpronevěře milionů dolarů, které za spolupráci s burzou dostali rodiče Sama Bankmana Frieda. Oba jsou známí právníci. A měli si prý za peníze burzy lítat private jety, brát velmi slušné platy a otec mimo jiné získal luxusní nemovitost na Bahamách v hodnotě 19 milionů dolarů. Oba prý také syna tlačili, aby štědře podporoval kampaně politiků nebo zaslal dar Standfordské univerzitě. Kde, světe div se, oba učí.

SBF's father was unhappy with his salary at FTX US so he emailed SBF asking for more money, and then pulled the "I'm telling your mother" Dad move and looped SBF's mom into the email thread pic.twitter.com/jJaHFqpI7Z — Conor (@jconorgrogan) September 19, 2023

V žalobě se objevily i jinak zajímavé dokumenty. Například Bankmanův otec si údajně stěžoval, že za spolupráci s burzou dostává prachbídných 200 tisíc dolarů ročně, když prý byly údajně domluvení na jednom milionu. A daný mail končí stylově. Same, řeknu to tvé MATCE!

Žaloba na tvrdého kritika kryptoměn

A na závěr si hodíme klasicky dva bizárky. První se týká známého amerického demokratického senátora za New Jersey Boba Menendeze. Toho spolu s manželkou obvinili prokurátoři z braní úplatků od tří byznysmanů a napomáhání zájmům cizí země, v tomto případě Egypta.

U vlivného senátora, který mimochodem předsedal senátnímu výboru pro zahraniční vztahy, policie našla v jeho luxusním domě hotovost ve výši 480 tisíc dolarů, tedy něco přes 11 milionů korun, a zlaté pruty v hodnotě dalších sto tisíc.

Proč to píšu? No protože Menendez byl historicky velmi tvrdý kritik kryptoměn, které podle něj napomáhají praní špinavých peněz, inicioval zákon na vyšetřování adopce bitcoinu El Salvadorem a tvrdě se stavěl například proti stablecoinu Libra od Facebooku.

Kdyby měl namísto obálek se svým jménem v šatníku radši pár bitcoinů na peněžence, policajti by mu asi těžko něco zabavili.

Karma je mrcha.

Influencer škemrá o peníze

A když už jsme u karmy. Pamatujete si, jak jsme si tu před pár týdny říkali, že chudákovi Benu Armstrongovi aka BitBoyovi zabavili jeho kanál s 1,5 milionem sledujících? BitBoy tehdy natočil srdceryvné video se svojí manželkou, ve kterém se za vše omlouval a přiznal se k nevěře.

Kdo ale BitBoye zná, tak musel vědět, že u pokory nemohlo zůstat moc dlouho.

A taky nezůstalo. Chudák Beník, který se ještě nedávno fotil se svým Lambem a v teplákovce Gucci, která by přes přes břicho potřebovala minimálně tři čísla navíc, je nyní údajně bez peněz. A v dojemných videích své fanoušky prosí, ať mu pomůžou s penězi na právní bitvu o jeho kanál. Lidé mu naposílali minimálně 100 tisíc dolarů.

The fact is @HitNetwork_ has taken all my money from me so I can’t fight.



I’m humbly asking anyone who has ever benefitted from my content or anything I’ve done to help donate to my legal fund to get BitBoy Crypto back.



ETH Address: 0xa6079bC88540cC9360D3c8D6f9cE583cdCcC3dC6 pic.twitter.com/PC2Ast0fTU — Ben Armstrong (@BenArmstrongsX) September 20, 2023

Tím to ale nekončí. Protože žalobu na něj podali i TJ Shedd a jeho otec, kteří nyní mateřskou společnost kanálu Hit Network kontrolují.

Ti mimo jiné tvrdí, že Armstrong fyzicky napadl nejen samotného TJe, ale i další zaměstnance. Ty měl „osahávat, mlátit, strkat do nich, srážet je, dávat na ně ruce, ohýbat je a házet po nich lahve s proteinovým nápojem“. Obecně se měl chovat oplzle, obscénně a své kolegy a podřízené ponižovat.

Podívejte se na jeho stará videa a udělejte si obrázek sami.