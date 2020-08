Marek Palatinus: Ztrátu tisíců bitcoinů už neřeším | E15.cz

Překvapil vás nedávný prudký nárůst kurzu bitcoinu nad deset tisíc dolarů?

Cenu už několik let moc nesleduji. Zajímá mě primárně v souvislosti s mým byznysem, kdy zhodnocování bitcoinu vede k větším prodejům našich hardwarových peněženek. Jinak neřeším ani nejrůznější predikce. Cena jde nahoru, protože jde nahoru, a jindy jde dolů, protože to jde dolů.

Přestalo vás bavit sledovat kurz kryptoměn?

Myslím, že se dá dělat spousta efektivnějších činností než koukat na grafy. Navíc z dlouhodobého hlediska jde cena nahoru, takže jestli je nyní osm, deset, dvanáct nebo patnáct tisíc dolarů, je mně osobně jedno. Nemyslím si navíc, že se tak komplexní věc jako cena kryptoměny dá nějak spolehlivě modelovat.

Je letošní rok tím, kdy vlastnosti bitcoinu plně docení kvůli monetárním a fiskálním hrátkám vlád a centrálních bank i širší veřejnost?

Pro bitcoin je to samozřejmě obrovskou příležitostí ukázat, jak důležité je být finančně soběstačný, bez vlivu právě prodělávané politické či ekonomické krize. I na trzích se projevilo, že zájem o bitcoin stále stoupá, a to je rozhodně pozitivní zpráva i pro nás.

V červencovém díle videopořadu E15 „Dáme to“ jste deklaroval, že bitcoin sílí každým dnem, kterým funguje, a že kryptoměna určitě přežije bez ohledu na březnový masivní propad o padesát procent během dvou dnů. Kdy jste se o osud bitcoinu bál nejvíc?

Před třemi roky, kdy vznikla mírně upravená kopie bitcoinu po vyhrocených sporech uvnitř kryptoměnové komunity. To byla opravdu kritická situace, protože se v reálném světě testovala síla designu, který tvůrce bitcoinu vymyslel. Na papíře některé věci mohou vypadat dobře, ale realita může být jiná. Z toho jsem byl nervózní, šlo o dosud největší útok na bitcoin.

Vážně jsme se i zabývali možností, že dojde k pokusu o nepřátelské ovládnutí bitcoinové sítě. Paradoxně nešel ani od vlád či nějaké jiné entity, ale rozhádala se komunita zevnitř. Naštěstí vše dopadlo přesně tak, jak dopadnout mělo. Nespokojená frakce odešla a vytvořila si vlastní kryptoměnu, která už dnes z pohledu dopadu na bitcoiny prakticky nehraje roli. Zbytek v podobě ekonomické majority se rozhodl držet původních pravidel fungování bitcoinu.

Může se podobná situace opakovat?

Příští rok má bitcoinová síť projít vylepšením, které se týká zvýšení úrovně soukromí plateb a transakční propustnosti sítě. Tam se dá očekávat, že nějaká diskuze bude. Neočekávám ale tak vyhrocenou občanskou válku jako v roce 2017, už jenom proto, že ti, kdo by v ní chtěli bojovat, už třeba v bitcoinové komunitě nepůsobí a přešli k jiným projektům.

Z hlediska dlouhodobého fungování bitcoinu ale může být zásadní potíž v množství elektřiny, které ke svému fungování potřebuje. Za rok to dělá více, než spotřebuje například Irsko. I když třeba bitcoin ve velké míře pohání energie z obnovitelných zdrojů, v době „zelené“ snahy o udržitelnost a šetrnost je to nejspíš problém.

Ono je to hlavně riziko reputační. Odvíjí se spíše z nálady ve společnosti. V praxi vedou ekonomická pravidla těžaře k tomu, aby co nejvíce využívali přebytečnou, tedy mimořádně levnou energii. Z technického pohledu hrozí spíše opačný problém v podobě příliš malého množství elektřiny vynaložené na chod bitcoinu. Je možné, že bez významného růstu ceny v budoucnu nebude mít bitcoin kdo těžit, tedy poskytovat své počítače k zajištění fungování bitcoinu. Souvisí to s tím, jak jsou nastaveny odměny za jeho těžbu. To je aspekt, který ještě nebyl definitivně vyřešen.

Jsme-li u reputačního rizika, mohou bitcoinu uškodit opakované případy vydírání přes ransomware, tedy program, přes který útočník zašifruje soubory na cizím počítači a odemkne je až po zaplacení výkupného? Obvykle se platí prostřednictvím kryptoměny.

Jak velké reputační riziko představují pro dolar bankovní loupeže nebo fakt, že dolarovou hotovost používá narkomafie jako majoritní způsob plateb? Ransomware poukazuje na naši nepřipravenost v oblasti počítačové gramotnosti a bezpečnosti. A spíše než zdroj reputačního rizika vidím v ransomwaru důkaz toho, že bitcoin funguje již dnes jako „tvrdá měna“ digitálního prostředí.

Těžař kryptoměn Jan Čapek nedávno v rozhovoru pro Cointelegraph tvrdil, že v Česku se tolik daří kryptobyznysu kvůli zkušenosti Čechů s režimem před rokem 1989. Kvůli tomu prý intuitivně tíhnou ke všemu decentralizovanému. Sdílíte takový pohled na věc?

Sdílím. Češi mají v sobě o něco větší nedůvěru k systému než lidé v zemích bez stejné historické zkušenosti. A tou nemusí být jenom předlistopadová éra. Lze jít dále do historie, do časů, kdy se Češi museli postarat sami o sebe. S tím souvisí i český příklon ke kutilství.

Vy sám jste ale přece moc dlouho před rokem 1989 na světě nebyl, čili pro vás to asi moc formativní zkušenost není.

V době převratu jsem šel do první třídy. Nicméně můj táta byl kutil a spoustu toho dokázal opravit vlastníma rukama – hodiny, auto, dokázal postavit barák. Takže neříkám, že mám politickou zkušenost, ale ovlivnilo mě právě to tátovo kutilství. Člověk díky němu přemýšlí, jak věci fungují, dokáže jít do hloubky.

Jak jste se vlastně dostal k bitcoinu? A hlavně kdy?

Byla to náhoda. Zajímal jsem se o open source projekty a na fóru jednoho z nich byla zmínka o bitcoinu. Tehdy jsem nic nepochopil, myslel jsem si, že jsou to nějaké virtuální peníze do her typu Warcraft, a nechal to spát. Pak se na stejném fóru v roce 2010 objevilo slovo bitcoin podruhé v souvislosti s tím, že tvůrci projektu začali přijímat příspěvky v této digitální měně. Vedoucího projektu jsem dobře znal, profesně jsem si ho velmi vážil a věděl jsem, že neskočí na každou pitomost, tak mě to donutilo se do tématu bitcoinu ponořit podruhé. Tehdy jsem pochopil jeho přesah a začal mě zajímat.

Kolik tenkrát bitcoin stál?