Bitcoin - kurz a dlouhodobý vývoj ceny | E15.cz

Kryptoměna bitcoin dokáže doslova během několika chvil výrazně změnit svůj kurz. Platilo to zatím i pro období, kdy se zdá, že cena nejrozšířenější virtuální měny dlouhodobě roste. Nejinak je tomu i více než deset let po jejím uvedením do chodu.

Od března 2019 dokázal bitcoin svou hodnotu až ztrojnásobit, aby se v závěru září v řádu hodin propadl až o 20 procent k hladině osmi tisíc dolarů za virtuální minci. Jak ale v této souvislosti s tímto vývojem upozornil portál Cointelegraph, ani to nemusí znamenat konec „býčího“ trhu, kdy je kurz kryptoměny na vzestupné tendenci. Také v minulých letech, když se bitcoin nacházel na růstové trajektorii, doprovázaly prý jeho vzestup výrazné propady, které mohou dosahovat 40 procent v porovnání s nejvyšší cenou bitcoinu v tom kterém roce. Na podzim 2019 tomu není jinak, po vzestupu v předchozících měsících ke 13 tisícům dolarů nastal propad. Optimističtější spekulanti čekají nastartování nového růstu, ti pesimističtější korekci až pod pět tisíc dolarů.

Bitcoin má za sebou rekordní rok 2017, během kterého zdražil více než patnáctkrát na dvacet tisíc dolarů za minci. Do roku 2018 ale vstoupil hlubokým poklesem, což mnoho investorů vyděsilo. Jejich obavy se zhmotnily v zimě na přelomu let 2018 a 2019, kdy bitcoin spadl až na tři tisíce dolarů.

Bitcoin ale již těsně po vrcholu kryptománie, tedy v závěru roku 2017, zažil nejhorší týden od roku 2013, když ztrácel téměř 30 procent. Podle investorů a analytiků šlo o přirozenou korekci po strmém nárůstu ceny.

Tyto "korekce" po prudkých růstech hodnoty do jisté míry souvisejí s vybíráním zisků, stejně tak stále s ještě relativně malou tržní kapitalizací kryptoměn. Výrazný pohyb na burze tak může vyvolat relativně málo hráčů.

Právě kolísavost ceny bitcoinu a dalších digitálních měn je podle jejich kritiků důvodem, proč nedojde k jejich masivnímu rozšíření do oblasti standardního platebního styku.

Například bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl upozorňuje, že volatilita je nezměnitelnou součástí bitcoinu, protože počet jeho "mincí" v oběhu je již předem omezen na 21 milionů.

Bitcoin je tak ve své podstatě de facto deflační měnou, která je nestabilitou kurzu charakteristická. Ta naopak podle zastánců bitcoinu klesne spolu s dalším růstem popularity kryptoměn.

Zároveň je třeba dodat, že kurzy bitcoinu se mnohdy výrazně liší, zejména ve srovnání českých a zahraničních burz a směnáren. V případě těch českých je ale výhodou uživatelské rozhraní v rodném jazyce i rychlejší převod prostředku na účet na burze.

V případě bitcoinu a kryptoměn obecně mohou být ale příčiny poklesu kurzu rozmanitější. Jak ukázal přelom ledna a února 2018, spouštěčem výprodejů v panice mohou být také obavy z přísnější regulace obchodování s kryptoměnami, zejména na hlavních asijských trzích. Pro budoucnost bitcoinu a jeho ceny je nicméně značný stupeň nejistoty charakteristický.

Prvotní lednový výprodej tehdy nepřímo spustil jihokorejský ministr. Ten v médiích řekl, že vláda chystá sadu opatření, která by zabránila iracionálnímu šílenství při investování do kryptoměn. Jižní Korea je oblibou digitálních měn proslulá, většina transakcí s bitciony se uskutečňuje právě tam.

Přehled vybraných velkých propadů kurzů bitcoinu:

🕒#Bitcoin Crashes



📉 - 94% June-November 2011 from $32 to $2



📉 - 36% June 2012 from $7 to $4



📉 - 79% April 2013 from $266 to $54



📉 - 87% from $1166 to $170 Nov 2013 to Jan 2015



📉 - 49% Feb 2014



📉 - 40% Sept 2017 from $5k to $2972



📉 - 55% Jan 2018 from $19000 to 8500