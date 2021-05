Hitlera udolaly i tanky z Čeljabinsku. Podívejte se, jak uralská továrna vypadá dnes | E15.cz

První plány továrny Čeljabinskij traktornyj zavod, která se pak stala pýchou první sovětské pětiletky, narýsoval v roce 1930 americký architekt Albert Kahn. Stavba začala o tři roky později a už v roce 1935 vyjel z montážní haly první pásový traktor Stalinec C-60 s benzinovým motorem o výkonu šedesáti koní. O dva roky později následoval první model C-65 na naftový pohon. Do roku 1940 čeljabinská továrna vyrobila přes sto tisíc traktorů.

S postupem německých vojsk do nitra SSSR se za Ural přesunula řada strojírenských podniků a Čeljabinsk získal neoficiální označení Tankograd. V roce 1944 tam pracovalo šedesát tisíc dělníků. Díky tomu se z čeljabinského závodu stal nejvýznamnější dodavatel tanků. Po druhé světové válce se výroba postupně vrátila k zemědělským strojům. Miliontý traktor byl vyroben v roce 1984.

O třicet let později navštívil čeljabinský podnik, který se teď jmenuje UralTrak, industriální fotograf Viktor Mácha.

„Na hlavní bráně UralTraku nás čekal průvodce a bodře halekal: ,Soudruzi z Čech, vítejte! Pojďte dál!‘ Vrátnicí jsme prošli na Rusko jen zběžnou kontrolou pasů a vyrazili do první z řady kováren. Fotit jsme mohli všechno a program záležel jen na nás,“ říká fotograf Mácha.

Prohlédněte si fotogalerii:

Během návštěvy viděl i starobylou halu s parou poháněnými buchary, slévárnu, změť potrubí či jeřábnice s tradičními šátky na hlavách.

„Bylo to neuvěřitelné. Ředitel slévárny v saku například v provozu osobně předváděl dělníkovi, jak správně nahazovat vápno do pece. Návštěvu jsme uzavřeli bohatým obědem na účet podniku a srdečným loučením u auta. Bylo to vůbec ještě v Rusku?“ vzpomíná Mácha.