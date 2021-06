Kancelář roku zná své vítěze. Podívejte se na nejstylovější pracoviště | E15.cz

Výsledky soutěže Kancelář roku, kterou už pět let pořádá poradenská společnost Prochazka & Partners, byly vyhlášeny. Ceny si odneslo dohromady 11 společností, mezi nimi například i Fortuna, Livesport nebo startup Productboard. O umístění rozhodovala odborná porota.

Porota hodnotila interiéry z hlediska výjimečnosti a designu prostor, inovací, atmosféry a především kvality pracovního prostředí a uspokojení potřeb zaměstnanců. Napříč všemi kategoriemi porota ocenila i atraktivitu pracovního prostředí a nakolik je kancelář příjemným a pohodlným místem k práci.

Organizátoři během slavnostního večera v Paláci Žofín na úvod zdůraznili, jak byl uplynulý rok z hlediska důležitosti kanceláři zvláštní. Naproti tomu zakladatel soutěže Radek Procházka věří, že se lidé do kanceláří vrátí. „Ať už je ale model návratu jakýkoli, tak je to bezesporu napříč trhem návrat do kanceláře,“ doufá Procházka.

„Po prvním covidovém lockdownu padaly názory, že kanceláře již nikdo nebude potřebovat. Není to pravda, trh s kancelářemi se proměňuje – a to i z pohledu designu a vybavení, ale rozhodně pokračuje dál,“ souhlasí člen poroty Petr Zahálka.

Podle porotců nicméně pandemie na podobu kanceláří vliv měla. „Vlivem covid-19, dochází nejen k využívání mobilních odhlučněných pracovišť pro jednoho i více pracovníků, ale také k intenzivnějšímu rozdělování celých kanceláří na menší celky,“ říká další z porotců Jaroslav Vendl. Mimo rozdělovaní na menší celky se celkově plocha kanceláří zmenšuje průměrně o 20 procent, a to zejména kvůli hybridnímu modelu výkonu práce.

Poprvé do soutěže byly zařazeny kategorie Malá kancelář a Startupová kancelář. Celkově organizátoři vyhlásili vítěze 11 kategorií, ceny si odnesly společnosti FTV Prima, AIMTEC, Fortuna, PRODUCTBOARD, Ataccama Software, PKV BUILD, Livesport, Scott-Weber Workspace - The Flow Building, Jägemeister a ZDR Investments.