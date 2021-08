Deníček moderního fotra je konečně slušný český mainstream | E15.cz

Příběh, který vyšel ze stejnojmenné knihy Dominika Landsmana, je poměrně předvídatelný a naplňuje schémata romantických komedií. On a ona se seznámí, jejich štěstí ale stojí v cestě několik překážek. V tomto případě hlavně partnerova citová nevyzrálost a sebestřednost.

Z nich ho dostane péče o mimino, které pár náhodou zplodil a kterého se titulní fotr na rok ujme s naivní představou, že u toho napíše román. Dvojice, která spolu zůstat nechtěla, tak má i čas se lépe poznat.

Důležitější než jak to dopadne je otázka, jak je to natočeno. Mladý režisér Jan Haluza, který přede dvěma lety vyslal do kin krátkou komedii První akční hrdina, prokazuje, že má nakoukáno a dokáže ke scénám přistupovat nápaditě.

Jeho režie baví svou hravostí a nadsázkou a jeho živé zpracování výrazně povznáší snímek nad žánrový průměr. Jen slunečních paprsků ve scénách partnerského souznění používá nadbytek, stejně jako hudby Ondřeje Brouska, která někdy ruší svou „hollywoodskou“ velkolepostí.

Haluza stojí také za scénářem, který s vědoucím pobavením komentuje náročnou péči o dítě, vyhýbá se trapnostem na první dobrou a nesnižuje se ke karikaturám. Vybral si i dobré herce, jak Tereza Ramba, tak především Jiří Mádl přirozeně zvládají komické momenty i ty, které vyžadují jemnější emoce.

Vše je znatelně vyprávěno z mužského pohledu a postava moderní matky, návrhářky hraček, není tak plasticky prokreslená. Deníček sice ukazuje, že o malé dítě se může dobře starat i otec, jako primárně oddechové komedii mu ale nejde o tepání do genderových stereotypů. Kdyby však takhle vypadal každý český mainstrea­mový snímek, kritici by byli spokojení.

