Kundera. Číst a pochybovat. | E15.cz

V tomto případě stojí za to udělat si na kontroverzní biografii, která se do slavného spisovatele – autora knih jako Žert, Směšné lásky či Nesnesitelná lehkost bytí – v době jeho československé existence pouští s vervou, jíž se zatím nikdo neodvážil, vlastní názor.

Čtenář by ji ovšem měl od začátku brát podobně kriticky, jako Novák bere Kunderův oficiální životopis a klást si stejné množství otázek, jimiž autor rád končívá své kapitoly.

Novák se proslavil románem o bratrech Mašínech Zatím dobrý. Spolunapsal mimo jiné autobiografii režiséra Miloše Formana, natočil dokument o Václavu Havlovi a je spoluscenáristou Formanova snímku Valmont.

Subjektivitu svého pohledu zdůrazňuje hlučností svého hlasu. Jeho opakované názory a morální postoje nelze minout, stejně jako jeho opovržení charakterem Milana Kundery, kterého tu odsuzuje na příkladu jeho stalinistických veršů i historek z jeho sexuálního života.

Novákovo pochybné zacházení se zdroji informací, na jejichž výběrovost upozornil už například literární historik Jan Lukeš, je čitelné jen napůl. Příliš lehkonohá interpretace a povrchní psychologizace všeho Kunderova konání v textu nabobtnaném únavným množstvím citací z knih a projevů naopak křičí o pozornost.

Novák přitom umí psát čtivě a svůj portrét enigmatického spisovatele kreslí v živých, svůdně evokativních barvách. A nejen Kunderův.

Kniha obsahuje i několik kapitol psaných kurzívou, v nichž Novák stručně vykresluje pohnuté osudy osobností, které se Kunderova života dotkly včetně agenta chodce Miroslava Dvořáčka, jehož podle policejního záznamu budoucí literát a profesor FAMU v roce 1950 udal.

Nejlepší kapitola celé knihy patří pronásledovanému básníku Janu Zahradníčkovi, který zemřel nedlouho po návratu z komunistického vězení. Při její četbě zamrzí, že Novák nenapsal knihu, která by se jmenovala jen Český život a doba. Která by pomocí střípků o mnoha dalších osobnostech československého kulturního a politického života 30. až 70. let 20. století včetně Kundery dynamicky a detailně zpřítomněla a osvětlila mýty a zkratkami zanesenou minulost bez balastu, bulváru a vnucování názoru.

Jan Novák: Kundera. Český život a doba Vydala: Nakladatelství Argo a Paseka Hodnocení: 60 %

Autorka je spolupracovnicí redakce