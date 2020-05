Výstavní rok 2020: Rembrandt, Kahlo, Medek či Sudek | E15.cz

Výstavu obrazů jednoho z nejvýznamnějších nizozemských malířů Rembrandta van Rijna připravuje na podzim Národní galerie Praha společně s Wallraf-Richartz-Museem v Kolíně nad Rýnem při příležitosti 350. výročí umělcova úmrtí.

Výstava v Paláci Kinských se měla původně konat od poloviny dubna, kvůli pandemii byla odložena na podzim, přičemž konkrétní datum ještě galerie nestanovila. Trvat by měla čtyři měsíce.

„Expozice představí řadu prvotřídních děl zapůjčených z významných světových muzeí a galerií, jako je například The Metropolitan Museum of Art New York, The National Gallery London či vídeňská Albertina, i od soukromých zapůjčitelů,“ uvedla mluvčí Národní galerie Eva Sochorová.

Valdštejnská jízdárna bude od 11. září patřit dílu jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého poválečného umění Mikuláše Medka (1926 až 1974). „Výstava by měla být jednou z nejucelenějších vzhledem k šíři Medkova díla a zároveň by měla představit díla, která se běžně na výstavy nedostanou,“ uvedla Sochorová.

Galerii Rudolfinum se podařilo prodloužit výstavu současné hvězdy výtvarného umění Belgičana Michaëla Borremanse, a to až do 26. čer- vence. Výstava měla původně skončit v půlce dubna.

„Přestože se jeho obrazové náměty často pojí s latentně přítomným násilím, vynikají neobyčejnou krásou svého provedení,“ uvedl kurátor výstavy a ředitel Galerie Rudolfinum Petr Nedoma.

Galerie hlavního města Prahy chystá retrospektivu českého fotografa Antonína Kratochvíla v pražském Domě U Kamenného zvonu. Zájemcům se otevře 12. června a potrvá do října.

„Výstava představuje průřez vysoce expresivní, sugestivní fotografickou tvorbou jednoho z nejvýraznějších světových fotografů sociálního dokumentu a fotožurnalismu o povaze současné lidské společnosti,“ uvedla kurátorka Pavlína Vogelová.

Nejistota zatím panuje kolem chystané výstavy nazvané Frida Kahlo: Její fotografie. Ta by měla v Domě U Kamenného zvonu začít v prosinci a skončit v dubnu.

„Výstavu zatím považujeme za realizovatelnou, nicméně záleží na možnostech a kapacitě transportů z Mexika ve druhé polovině roku a na situaci dalších zainteresovaných partnerů,“ uvedla ředitelka GHMP Magdalena Juříková.

GHMP také na červen až září chystá projekt Fešandy z šuplíků, Sudek a sochy v Domě fotografie. Na ní představí snímky uměleckých děl pořízených Josefem Sudkem. „Znovuobjevení této obsáhlé, a přitom téměř neznámé části jeho díla bude pro širokou veřejnost překvapením,“ uvedla mluvčí galerie Michaela Vrchotová.

K dalším tipům by mohla patřit vystava fotografií s názvem Jan Saudek ‚85‘ Život v Malostranské besedě, která začala 15. května a je oslavou životního jubilea provokativního fotografa. Zámek v Čechách pod Kosířem bude letos připomínat dvousté výročí narození malíře Josefa Mánesa, který na zámku několik desetiletí žil.

Moravská galerie Brno pak chce nabídnout v Pražákově paláci retrospektivu klíčové osobnosti poválečného grafického designu Jana Rajlicha, v Atriu paláce díla provokující skupiny Rafani. Výstavy měly začít v dubnu, nový termín je od září.