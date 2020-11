Maradonovo účetnictví. „Božská ruka“ častěji dávala než brala | E15.cz

Diego Armando Maradona, který ve středu ve věku 60 let zemřel na následky infarktu, po sobě zanechal mimo jiné majetek odhadovaný na stovky tisíc dolarů. Na této sumě se shodují například magazín Forbes nebo web, který sleduje jmění známých osobností celebritynetworth. Už tolik se ale různé zdroje neshodují, zda jde o 100, nebo 500 tísíc dolarů. Jak na tom Maradona byl z hlediska financí, není snadné odpovědět. Eufesmisticky by se dalo říct, že legendární fotbalista, svého času nejlépe placený hráč planety, víc utrácel, než spořil.

Ke konci 80. let patřil Maradona mezi nejlépe placené sportovce světa. Nejen díky odměnám, které mu náležely od klubů, kde působil, případně z podílů za přestupové částky, ale i od sponzorů. Argentinský míčový kouzelník spolupracoval se značkami jako Hublot, Puma či Coca-Cola.

Pocházel z chudých poměrů, vyrůstal spolu s dalšími šesti sourozenci na předměstí Buenos Aires. Ve svých patnácti letech dostal první fotbalovou gáži. V roce 1981 už přestupoval do klubu Boca Juniors za čtyři miliony dolarů. Hned rok na to se stěhoval do Barcelony. Za 7,6 milionu dolarů. Zde se uvádí, že jeho plat dosahoval 25 tisíc dolarů měsíčně. Průměrní fotbalisté ve španělské nebo třeba anglické lize tehdy brali do 10 tisíc dolarů měsíčně.

Maradona samozřejmě nebyl průměrný. Další přestup do Neapole za 10,5 milionu dolarů byl už v tu dobu světovým rekordem, jaký kdy jakýkoliv klub za jakéhokoliv hráče zaplatil. Stejně na tu dobu astronomický byl i jeho plat zde. Údajně až 500 tisíc dolarů ročně.

Právě v Neapoli, během svého sedmiletého působení v klubu SSC mezi lety 1984 až 1991 se ale Maradona dostal i do finančních problémů. Ještě dřív, než se stal pověstnou božskou rukou (s odkazem na jím vstřelenou branku rukou, kterou sám označil za božskou), stal se svým způsobem rukojmím italské mafie. S členy vlivných rodů italského podsvětí, zejména neapolské Camorry, býval viděn tu v družných, tu v konfliktních situacích. Velmi dobře tuto dobu popisuje dokudrama z roku 2019 s prozaickým názvem Diego Maradona.

Postupně akumuloval obrovské dluhy. Italské úřady v roce 2009 uvedly, že Maradona dluží státu na daních 37 milionů eur. Začaly nepříliš důstojné tahanice kolem snahy tyto dluhy splácet - například prodejem šperků a hodinek tehdy už dávno fotbalisty na penzi. V roce 2016 pak italský list Corriere della Serra s odkazem na prezidenta neapolského fotbalového klubu Aurelia de Laurentise napsal, že Maradona veškeré své závazky splatil. Spíš jde ale o to, že spor nikdy nedošel soudu.

V dalších letech si měl zdravotními problémy a dopady problémů kolem svých závislostí sužovaný Maradona v několika trenérských angažmá přijít celkově na až jednotky milionů dolarů.

Suma sumárum mu to ale pomohlo především k tomu, aby neskončil v mínusu. Svět opustila nesporná fotbalová osobnost, ale také celebrita, která peníze řešila až jako podružnou věc.