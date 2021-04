OBRAZEM: Mrkaodrap Empire State Building slaví 90 let od otevření, přežil i náraz bombardéru B-52 | E15.cz

Empire State Building, 103patrový mrakodrap v New Yorku ve stylu art deco, byl slavnostně otevřen 1. května 1931. Budova po dokončení držela více než 40 let prvenství nejvyšší budovy světa, v roce 1972 ji překonala severní věž Světového obchodního centra. Po teroristických útocích na „dvojčata“ 11. září 2001 se Empire State Building stala nejvyšší budovou New Yorku a třetí nejvyšší ve Spojených státech. Mrakodrap zažil sebevraždy i náraz letadla.