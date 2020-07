Postpandemický restart letectví přinese převratné změny | E15.cz

Dnešní generace majitelů aerolinek, provozovatelů letišť, ale i pilotů či cestujících zažívají nejsilnější otřes letectví v životě. Pandemie koronaviru zcela paralyzovala trh. Provoz se sice bude vracet do předkrizového standardu dlouhé roky, ale řada šokem vyvolaných změn je v praxi patrná už teď.

Předně klesá konkurence. Většina aerolinek přistoupila k nemilosrdné redukci nákladů, která spočívá ve snižování platů i stavů – ani největší dopravci se nevyhnuli propouštění v desítkách procent zaměstnanců. Stejně musela postupovat česko-čínská skupina Smartwings, pod kterou spadají České aerolinie. Do února příštího roku jí má opustit šest stovek z 2500 pracovníků. Navzdory úsporám se očekávají další krachy dopravců.

„Hrozbě krachu čelí asi polovina aerolinek. Nejohroženější jsou ty menší regionální závislé na klientele z byznysu. V Evropě jich je tak do sta, například Air Dolomity,“ řekl dříve deníku E15 analytik a provozovatel serveru Airways.cz Tomáš Hampl.

„Aktuální situace je bezprecedentní v rozsahu zastavení provozu,“ okomentoval odborník na leteckou dopravu ze společnosti Deloitte Jakub Habarta. „Nejpostiženější by měly být společnosti závislé na incomingovém turismu nebo přestupujících cestujících,“ dodal Habarta.

Zároveň významně ubylo letů. Dopravci sice postupně obnovují nabídku, ale především u dálkových spojů lze čekat jen velmi pomalý restart. „Většina aerolinek začne nejprve létat vnitrostátně. Poté přejdou na vnitroevropský prostor mezi velké země, kde je velká poptávka, bezpečná situace a větší profit na letence. Pak budou přidávat další země a soustřeďovat se na napojení na velké přestupní body typu Frankfurt či Londýn. V poslední fázi přijdou dálkové lety,“ vypočítal už dříve šéf Letiště Praha Václav Řehoř.

Nižší konkurence na nebi povede ke zdražení letenek, shodují se odborníci napříč trhem. „Nebude to hned. Letecké společnosti jdou teď s cenou na dřeň, tedy ty, které si to mohou dovolit. Později ale ceny zvednou,“ domnívá se Šárka Litvinová, spolumajitelka společnosti Asiana provozující letenkový portál Letuška.cz. Teď lze pořídit letenky třeba na řecké ostrovy i za méně než dva tisíce korun, ale do budoucna si cestující zřejmě připlatí.

Pravděpodobně se jim ale také dostane lepších služeb. „Zákazníci už nebudou rezervovat lety na měsíce, ale jen na dny dopředu. Budou chtít větší flexibilitu a okamžité vrácení peněz, když se něco stane. Společnosti, které tyhle záruky nabídnou, vyhrají. Musíme se přizpůsobit poptávce,“ uvedl zakladatel vyhledávače letenek Kiwi.com Oliver Dlouhý.

Pandemie zároveň zvyšuje důraz na hygienu dopravy. Letiště už vybavila své prostory dezinfekcemi, jiná – například řecká – namátkově testují příchozí, zda neprojevují příznaky nákazy. Aerolinky obrnily své posádky ochrannými štíty, rouškami či rukavicemi a některé měří cestujícím teplotu před letem.