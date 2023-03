Majitel Soleku vsadil na soláry vabank, dnes chce být lídrem trhu | e15.cz

Dnes je ho velmi obtížné zastihnout. Rozhovor s ním kvůli zpoždění jeho letu z Kolumbie proto probíhal jen prostřednictvím telefonního hovoru, a to během jeho jízdy z letiště. Solárník Zdeněk Sobotka, majitel společnosti Solek, je zkrátka na roztrhání. Chystá se totiž akcelerovat svůj mezinárodní byznys, rozšířit své solární impérium do dalších zemí. Ne vždy ale bylo Sobotkovo podnikání takto zalité sluncem.

Podnikat začal Sobotka hned po škole v raných devadesátkách, když si založil reklamní agenturu. Jeho první společnost S Art, která ve svých nejlepších letech generovala obrat kolem stovky milionů, však doplatila na ekonomickou krizi v roce 2008 a skončila v insolvenci.

Temná mračna se ale přehnala relativně rychle. Sobotka se už o několik měsíců později chytil příležitosti koupit rozestavěnou solární elektrárnu v Unhošti u Kladna, u níž se původní majitelé nepohodli a hrozilo, že ji nestihnou dokončit v termínu tak, aby mohli pobírat štědré dotace.

VIDEO: Co nás čeká v roce 2023? Levnější byty i propad koruny

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

Šlo o elektrárnu na dnešní poměry relativně malou, disponovala výkonem pouhých 1,6 megawattu. Na její dokončení původní investoři, mezi nimiž byl mimo jiné i likvidátor kladenské huti Poldi Bořivoj Vágner, přesto potřebovali zhruba sto milionů korun. Dnes by takový solární park stál zlomek.

Takové peníze Sobotka sice neměl, ale se zapojením bank elektrárnu dostavěl včas. „Bylo to obrovské riziko, protože jsem do toho vložil všechny své peníze. A kdybychom to nestihli do konce roku 2010, tak bych o všechno přišel. Nakonec se nám to podařilo a den před Štědrým dnem jsme vítězoslavně připojili dokončenou elektrárnu do sítě,“ popisoval už dříve Sobotka s tím, že právě rokem 2010 končila štědrá dotační politika. První sázka na slunce tak Sobotkovi vyšla.

Dnes si díky třináctileté zkušenosti z oboru může dovolit sázku na soláry zvýšit. Už nejde o miliony, ale o miliardy, přesto nemusí hrát vabank. K tomu všemu se navíc vrací domů. Tam, kde to všechno začalo.

Trh s velkým potenciálem

„Český trh má opravdu obrovský potenciál, zejména s ohledem na současnou energetickou krizi, ale i z toho důvodu, že se dlouhé roky nijak nerozvíjel,“ odůvodňuje Sobotka, který dlouhé roky v Česku nepodnikal. „V nejbližších letech plánujeme realizovat střešní instalace o výkonu nejméně 200 megawattů a u pozemních solárních parků bychom se mohli dostat až na 150 megawattů. Už letos chceme zahájit instalace o výkonu stovky megawattů a tempo ročních instalací držet minimálně na této úrovni,“ dodal. Rozhodně to podle něj přitom nejsou žádné vzdálené vize, část smluv na velké střešní instalace už je podepsaná a první z nich už dokonce začaly.