Slovenská strela míří k cíli. Po renovaci ji čeká přesun do muzea v Kopřivnici | E15.cz

Nejde sice o auto, ale v historii kopřivnické Tatry má Slovenská strela nepochybně zasloužené místo. Červený vlak, který jste mohli v dřívějších letech spatřit vystavený u muzea Tatry, prochází kompletní renovací už dva roky a automobilka nyní oznamuje, že práce na legendárním stroji pomalu a jistě míří ke konci.

Poslední zveřejněné fotografie z procesu renovace ukazují již dokončenou, čerstvě nalakovanou karoserii v co nejbližší podobě originálního odstínu „jasně zářivé višňové". Pohled nechybí ani do interiéru, rovněž oděného do červené s novým obložením a šachovnicí na podlaze.

Navrácení vlaku do původního stavu má od září 2018 na starosti společnost ČMŽO – elektronika, která uvádí, že práce dosud zabraly na 60 tisíc hodin a rukama pracovníků prošel doslova každý šroub vozidla. Na starší snímky z renovace i dobové fotografie Slovenské strely se můžete v galerii podívat taktéž.

Ostatně dřívější aktualizace průběhu renovace již zmiňovala kompletně vyvařenou a zrekonstruovanou karoserii, nápravy i repasované pohonné jednotky. Práce probíhají pod přísným dohledem odborníků, kdy se využívají původní plány ze 30. let minulého století, ale také dobové fotky.

„Paradoxně se mnoho věcí, které byly v průběhu let změněny, vrací do své původní podoby. Lze tedy říci, že Strela bude více původní, než byla před zahájením renovace,“ zmiňuje na svém facebooku Tatra Trucks. Objevilo se přitom i pár kuriozit. Například na obložení stěn se našly původní noviny z roku 1936 s dobře čitelným textem o aktuální politické situaci nebo výsledcích fotbalových utkání.

Slovenská strela byla vyvíjená pod dohledem hlavního konstruktéra Hanse Ledwinky. Motorový vůz s typovým označením M 290.0 byl vyroben ve dvou exemplářích (jeden byl zničen při požáru) a poháněla jej dvojice kapalinou chlazených zážehových šestiválců Tatra ve spojení s elektromotory. Vlaky vznikly pro potřeby Československých státních drah. Provoz na trase Praha – Brno – Bratislava byl zahájen 13. července 1936.

Slovenská strela bude nepochybně jedním z taháků nového technického muzea v Kopřivnici, jehož otevření je naplánováno na příští rok a které vzniká na místě bývalé slévárny. Nový pavilón, ve kterém bude vlak vystaven, je již hotov.