MS Rugby 2023: Zajímavosti, kdy začíná a kde ho sledovat živě | e15.cz

Zatímco fotbalista se snaží celý zápas přesvědčit rozhodčího, že jej soupeř zranil, ragbista se naopak během utkání snaží rozhodčího přesvědčit, že zraněný není. Tohle přirovnání je možná otřepané, leč vděčné a výstižné. Sport vyhlášený pevným charakterem svých aktérů a přirozenou tvrdostí žije světovým šampionátem ve Francii. Mistrovství světa v ragby startuje 8. září a vyvrcholí 28. října. Samotný šampionát by mohl být dalším katalyzátorem již nastartovaného českého ragbyboomu.

„Za posledních deset let se hráčská základna téměř zdvojnásobila, zájem o ragby roste,“ líčí generální sekretář České ragbyové unie Jiří Boháček. Češi na chystaném turnaji svůj tým nemají. Nicméně na to si tuzemský sportovní fanoušek zvyká delší dobu už i u zmíněného fotbalu. Mimochodem, české ragby bylo na začátku srpna ve světovém rankingu na 35. místě, ve hře s kulatým míčem na tom byli Češi hůř, skončili na 37. místě.

Velký turnaj s šiškou konaný v naší zeměpisné délce nyní slibuje rekordní divácký zájem. Do Francie je to z Česka relativně blízko k osobní návštěvě. A ani televizní přenosy nebude zatěžovat časový posun, Česká televize plánuje odvysílat všechny zápasy z mistrovství přímými přenosy.

Co čtyři roky konané mistrovství je v ragbyovém světě – kam patří vedle čtyřky z Britských ostrovů, tedy Walesu, Skotska, Anglie a Irska, také Francie, Itálie, Austrálie, Nový Zéland, Argentina, Japonsko nebo Jihoafrická republika –vrcholnou akcí srovnatelnou co do zájmu diváků s olympiádou či fotbalovým mundialem.

V kolébce ragby ve Spojeném království zní častá seznamovací otázka „Are you rugby guy, or football guy?“. Právě aktuální šampionát chce ve velkém využít Česká ragbyová unie, která v tuzemsku sport, jehož pravidla kdysi romanticky do češtiny přeložil literát Ondřej Sekora, spravuje. V Praze v Riegrových sadech plánuje zřídit fanpark, kde bude možné utkání z turnaje sledovat na velkoplošných obrazovkách a zábavnou formou se o ragby dozvídat víc.

MS Ragby 2023 - Francie Datum konání: 8. 9. - 28. 10. 2023 (jednou za čtyři roky)

Šampionát se odehrává na devíti stadionech po celé Francii - Paříž, Marseille, Lyon, Bordeaux a další.

Turnaje se účastní 20 týmů

Sledovat zápasy je možné na ČT sport a ČT sport Plus

Finále 2019: Jižní Afrika - Anglie 32:12

- Anglie 32:12 Třetí místo 2019: Nový Zéland - Wales 40:17

- Wales 40:17 Příští ragbyové mistrovství se koná v roce 2027

Zároveň unie bude při této příležitosti propagovat web maparagby.cz, který zájemce propojí s jejich nejbližším ragbyovým klubem. „Letošní mistrovství světa bude mimořádně vyrovnané, přispěje to atraktivitě,“ myslí si reprezentant a hráč pražské Sparty Vlastimil Diviš. „Špička se dlouhodobě vyrovnává,“ souhlasí se spoluhráčem z národního týmu Matyáš Hopp, odchovanec vysočanské Pragovky, který nyní hraje v italském Miláně.

Poslední šampionát před čtyřmi roky ovládli Jihoafričané, nyní jsou hlavními favority Francouzi, Irové, případně hráči z Nového Zélandu. Ty popularizuje nejen sportovní kvalita, ale také známý rituální tanec haka.

Video se připravuje ... Sestřih z bronzové výhry ragbistek, následné oslavy a předání medailí • VIDEO ČOV

Ne tolik vyrovnaná je špička v Česku. Desetkrát za posledních dvacet sezon české ligy vyhrál titul klub Mountfield Říčany. Nejvyšší soutěž loni čítala ještě dalších sedm týmů, primárně z Prahy, ale také z Brna, z Vyškova nebo ze Zlína. Dobrou známkou je, že druhou českou ligu hrál letos i tým z Vídně. „V současné době máme pět klubů, které se účastní všech věkových kategorií, ty bychom označili za silné kluby,“ poznamenává Jiří Boháček.

V Česku jsou dnes celkem tři desítky ragbyových klubů, zhruba 4 500 registrovaných hráčů a hráček. Mnoho ze zmíněného počtu zkouší také subtilnější variantu, a sice nikoliv podle počtu hráčů klasické patnáctkové, ale sedmičkové ragby.

To je poslední roky také olympijským sportem. Právě tato odnož je pro české hráče ragby dobrým základem. A v poslední době i velmi úspěšným. Ženské reprezentaci se podařilo získat bronz na Evropských hrách, juniorkám zase bronz na mistrovství Evropy, kdy v utkání o třetí místo porazily Angličanky.

Aby se ragby jako takové stalo v Česku ještě populárnější, musí se toho přihodit mnoho. Podle sekretáře Boháčka pro začátek dvě klíčové věci: popularizovat nelehko pochopitelná pravidla a také rozbít mýtus ragby jako nebezpečného sportu. „Pravidla jsou pro tuzemského fanouška komplikovaná a neintuitivní – na rozdíl od mnohých jiných sportů, cílem není dostat nějaký předmět do branky nebo přes síť. A pak tu máme tu vnímanou brutalitu. V televizi se divák setká nejčastěji s profesionály, ohromnými svalovci, kteří do sebe narážejí ve vysoké rychlosti. Obrázek u dětí a mládeže na amatérské úrovni je přitom velmi odlišný a průběžné změny pravidel cílí zejména na bezpečnost, obzvlášť pokud se bavíme o prevenci úrazů hlavy,“ vysvětluje Boháček.

Dnes je úroveň profesionálů ze zemí zmíněných v úvodu článku a amatérů či poloprofesionálů v českých podmínkách nesrovnatelná. V tom se liší šance na zázrak podobný tomu, jaký se nedávno povedl českým baseballistům při účasti ve World Baseball Classic, kdy dokázali relativně vyrovnaně bojovat s nejlepšími baseballisty světa. „V ragby se nedá k vítězství proremízovat,“ dodává Boháček.

České ragby může čerpat inspiraci v Belgii. V podobně velké zemi, kde prim hrají historicky také jiné sporty, se ragby v poslední době chytlo a zaznamenává mezinárodní úspěchy a také viditelný růst počtu hráčů a hráček. Na světové scéně se objevují belgičtí ragbyoví rozhodčí nebo funkcionáři.

Popularizace ragby skrze světový šampionát by mohla v Česku tomuto sportu přinést i finance a nové sponzory. Aspoň v to doufá vedení České ragbyové unie. Ještě teď na jaře se musela účast mládežnických reprezentací na mistrovství Evropy opírat o crowdfundingovou kampaň na portálu HitHit.cz. Na projekt s názvem Nenech složit ragby se vybralo přes 1,5 milionu korun, právě zhruba tolik svaz na vyslání týmů osmnáctiletých v sedmičkovém a patnáctkovém ragby potřeboval.

Česká ragbyová reprezentace do 18 let Autor: Petr FLOUSEK / www.rugbyunion.cz

MS v ragby

Mistrovství světa 2019 vidělo skrze různé vysílací platformy po celém světě 857 milionů diváků, v Česku mělo jít o téměř dva miliony lidí. Oproti turnaji v roce 2015 zaznamenala celosvětová sledovanost čtvrtinový nárůst.

Finálový zápas mezi Jihoafrickou republikou a Anglií vidělo podle organizátorů v televizích a na internetu 50 milionů diváků. Pro srovnání, letošní Super Bowl, finále ligy amerického fotbalu, vidělo přes 100 milionů diváků, finále fotbalového mistrovství světa 2022 v Kataru vidělo podle organizace FIFA 1,5 miliardy lidí.

Letošní mistrovství světa v ragby začíná 8. září.

Kde se vzala haka

„Tleskněte rukama o stehna! Vypněte hruď! Pokrčte kolena! Pokrčte kyčle! Dupněte nohama tak silně, jak jen dokážete!“ Maorský bojový tanec ve světě zviditelnilo právě ragby. Hráči Nového Zélandu přezdívaní kvůli barvě dresů All Blacks v týmovém synchronizovaném tanci nastupují ke svým utkáním. První taková haka spatřila světlo světa v roce 1888, do roku 2005 šlo zpravidla o tanec s názvem Ka Mate, od roku 2005 jej střídají i jiné varianty. Tanec haka praktikují také ragbisté Samoy. Podobný tanec Cibi je spojen s ragbisty Fidži.

Hrál brouk Pytlík ragby?

Letošní šampionát v ragby hostí Francie. A právě tato země je klíčová i pro rozvoj ragby v Česku. Ve 20. letech 20. století tehdy právě z francouzštiny přeložil to nejdůležitější pro domácí ragbyové potřeby spisovatel známý především díly s Ferdou Mravencem a broukem Pytlíkem Ondřej Sekora. Vznikla tak nejen česká pravidla ragby, ale i poetické české názvy pro jednotlivé pozice hráčů v poli jako je mlynář, pilíř, vazač, rváček a další.