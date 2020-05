Golden Egg. Futuristický kurník na Žižkově točí svou nabídku kolem vajec | E15.cz

Fastfood Golden Egg otevřel v přízemí Domu odborových svazů na pražském Žižkově loni v září a začal se úspěšně rozvíjet. „V nejlepší dny jsme prodali až 150 sendvičů,“ říká zakladatel a spolumajitel Jaroslav Navrátil s tím, že po svém návratu z ciziny, kde pracoval jako expert na digitální marketing, chtěl v Praze otevřít specifickou provozovnu, která na trhu nebyla.

Pro svůj koncept se inspiroval oblíbeným americkým řetězcem rychlých občerstvení Egg Slut. „Největší zájem je o klasické míchačky se slaninou ve speciální domácí housce,“ říká Navrátil.

Vajíčkový burger tam servírují na talířku ve speciálním papírovém pytlíku se lžící. „Nejdřív se sní burger z rukou, co zbude v pytlíku, zákazník dojí lžící. Je zajímavé pozorovat rozdíly v konzumaci. Američané jedí rukama a česká klientela se zpočátku na burger vrhala tou lžící,“ usmívá se druhý spolumajitel vajíčkového projektu Ondřej Chrastil.

V rozjezdu a plánech na další expanzi na vysněnou Prahu 1 majitele Golden Egg zastavila nucená karanténa. „Po vyhlášení karantény jsme zavřeli. Nenechali jsme ani okénko či rozvoz a věnovali jsme se vyladění zahrádky, kterou jsme nyní otevřeli,“ hovoří o nucené odstávce Navrátil s tím, že provoz přežil. A rozšířil nabídku o pivo. Nemuseli ani nikoho propustit.

Na fastfoodu Golden Egg ale není zajímavý jen jídelní a nápojový lístek, zaujme i interiérem, který navrhla manželka Jaroslava Navrátila se svým ateliérem MH architects.

Autoři koncepce se inspirovali funkcionalistickým stylem budovy Domu odborových svazů, v jejímž přízemí se podnik nachází, a samozřejmě přihlédli i k tomu, že se produkce bistra točí kolem vajec. Tak se zrodil futuristický designový kurník.

„Došlo na stavební materiály, se kterými se na vesnicích běžně potkáváme. Domov pro slépky si asociujeme s tím, že se stavěl pokaždé z toho, co dům dal. Pletivo, ztracené bednění, surové materiály, ze kterých se příbytek poskládal a odjakživa to tak fungovalo. My jsme tuhle myšlenku metaforicky přetransformovali do minimalistické a luxusní podoby. V interiéru jsme si pohráli s různými materiálovými strukturami, které jsou jedním velkým a originálním experimentem,“ říkají o své realizaci architekti MH architects.