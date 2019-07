Západní fjordy, nejodlehlejší místo Islandu | E15.cz

Od temnoty a polární záře v zimě do celodenního slunečního světla v létě, tak vypadá počasí na Islandu. Půlnoční slunce svítí v létě jasným nebo potemnělým světlem a tančí na obloze. Světlo má v Arktidě od soumraku do svítání jiný význam a dává zemi různé barvy. Půlnoční slunce inspirovalo i britskou skupinu Led Zeppelin v jedné ze svých nejznámějších písní, Immigrant Song: „Přicházíme ze země ledu a sněhu. Od půlnočního slunce, kde vyvěrají horké prameny. Kladivo bohů povede naše lodě k novým zemím Zpíváme a pláčeme, když bojujeme s hordou: Valhallo, já přicházím!"

Island se v posledních letech stává velmi vyhledávanou destinací pro cestovatele a dobrodruhy. Aktuálně k dalšímu oživení zájmu turistů o tento ostrov přispěl seriál Hra o trůny, který se na několika místech ostrova natáčel. Na Islandu si filmový turista může prohlédnout místo, kde vzniklo Orlí hnízdo. Sídlo rodu Arrynů je v národním parku Þingvellir blízko Reykjavíku. V jeskyni Grjótagjá se pak do divoké Ygritte zamiloval Jon Snow. Filmaři díky natáčení u hraniční zdi vyrazili i k jezeru Mývatn nebo k ledovci Vatnajökull.

Západní fjordy, jsou ale ještě dál v pustině. Jedna z nejodlehlejších částí ostrova zůstává zatím pro svou náročnější dostupnost příliš nepoznaná. Cesta z Reykjavíku autem do Ísafjörðuru, správního centra Západních fjordů, trvá přes šest hodin a vede po cestách, kde řidič s vděkem vzpomíná na české silnice. Pokud cestujete autem během zimy, nezapomeňte se informovat o počasí a podmínkách na silnici, bývají tu obří závěje. Malým letadlem je to výrazně pohodlnější a cesta vyjde zhruba na půl hodiny. Navíc je v Ísafjörðuru unikátní letiště, natěsnané mezi skalním masivem a mořskou hladinou v úzkém zálivu sevřeném horami.

Kostel a pošta

Ísafjörður je největší město na poloostrově Západní fjordy (Westfjords), s přibližně třemi tisícovkami obyvatel. Centrum tvoří kostel a pošta ze 16. století. Výraznější rozvoj městečka nastal až v polovině 19. století, souvisel s rostoucím rybolovem. Rybářství je pro místní komunitu stále životně důležité.

Ostatní odvětví, jako je cestovní ruch a služby, rostla až v posledních letech. V městě je nemocnice, školy všech stupňů až po malou univerzitu a pobočky různých vládních organizací. Turistům skýtá řadu možností k ubytování, restaurací a rekreaci. Golfové hřiště, turistické a cyklistické stezky, jízda na koni, pozorování ptáků, lyžování a jízda na kajaku jsou v dosahu. Trajekty do rezervace Hornstrandir Nature Reserve odjíždějí z Ísafjörðuru v létě každý den. Ve městě najdete regionální turistickou informační kancelář pro Westfjordy. Přede dvěma lety zde navíc otevřeli první místní pivovar Dokkan. Návštěvníci si mohou provoz prohlédnout a ochutnat čtyři druhy piva.

Cesta do severozápadní části Islandu je náročná, ale například vodopád Dynjandi za návštěvu určitě stojí. V roce 1981 byl vyhlášen národní přírodní památkou. Sto metrů vysoký vodopád leží na řece Dynjandisá těsně u jejího ústí do fjordu. Nahoře je široký třicet metrů a dole šedesát metrů. Tvoří jej sedm kaskád. Největší publicitu přírodní památce zařídil na Oscara nominovaný film Děti přírody, který se v okolí vodopádu odehrává.

Západní fjordy, kde vodopád leží, jsou jedním z osmi islandských regionů. Poloostrov je hornatý a fjordy ho člení na útlé výběžky. Podél více než dva tisíce kilometrů dlouhého pobřeží sídlí ve skalách fjordů papuchalkové a alky. Kromě turistů a ornitologů si zde na své přijdou zejména geologové.

Česká stopa

Na severu poloostrova leží obří ledovec Drangajökull. „Je to nejsevernější ledovec na Islandu. Nachází se na poloostrově Hornstrandir, jež je součástí Západních fjordů. Ledovec má plochu až 200 kilometrů čtverečních a leží ve výšce do 925 metrů nad mořem. Je to tak jediný islandský ledovec, který leží zcela pod výškou tisíc metrů a také jediný, který se v posledních letech nezmenšuje,“ vysvětluje geolog Martin Kříha, který na Islandu provádí výzkum pro společnost Metrostav.

Český podnik zde razí tunely ve fjordech. „Vyrazili jsme tady více než 23 kilometrů tunelů. Island je tak už naší tradiční destinací, s jednou přestávkou tu působíme od roku 2006 a úplné dokončení zatím posledního tunelu Dýrafjörður plánujeme na září příštího roku,“ řekl manažer severských projektů Metrostavu Aleš Gothard.

Sever Islandu proslul nejen díky svým fjordům, ale i netradiční legislativou. V pobřežních vodách lovili v sedmnáctém století baskičtí velrybáři. Roku 1615 námořníci ztroskotali a došlo ke konfliktu s místními rybáři. Islanďané v šarvátkách zabili dvaatřicet Basků. Místní úřady domorodce omilostnily a vydaly zákon, který označil vraždu Baska za beztrestnou. Zmíněná vyhláška platila až do roku 2015.

Ekologie na prvním místě

Příkladem typické islandské rybářské vesnice je obec Suðureyri, která se začala formovat až počátkem dvacátého století, rychle rostla díky mechanizaci rybářského průmyslu. Nedávno se vesničané chopili příležitosti spojit rybářskou tradici s cestovním ruchem a každé léto stovky městských rybářů z Evropy navštěvují vesnici a zkoušejí své štěstí při lovu tresky obecné a halibuta na fjordu. Ti, kteří preferují méně lovecké aktivity, mohou krmit tresky v moři přímo u vesnice.

Obce v islandských Západních fjordech se od roku 2010 snaží o to, aby se území stalo regionem s certifikací EarthCheck. Tu vydává mezinárodní poradní skupina pro cestovní ruch. Sídlí v australském Brisbane a založila ji firma Sustainable Tourism CRC.

V posledních několika letech získal region od zmíněné společnosti bronzový a stříbrný certifikát. Členstvím v EarthCheck se obce Západních fjordů zavázaly, že při všech svých rozhodnutích zohlední přírodu a zajistí udržitelnost přírodních zdrojů regionu, například nákupem produktů šetrných k životnímu prostředí a odpovědností za recyklaci odpadů.

Podívejte se na islandské scenérie: