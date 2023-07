Musk má své X, Zuckerberg zas Threads. Je to samý přešlap a sebedestrukce | e15.cz

Základním měřítkem úspěchu sociálních platforem je „engagement“, tedy doba, kterou na nich lidé aktivně tráví. To prodává základní produkt Mety a spol., což je inzerce. Zadavatelé reklamy mají zájem o inzerování tam, kde jsou lidé, a pokud možno i tam, kde je pro jejich značky bezpečno, tedy kde se neobjevují reklamy vedle násilného, rasistického nebo pornografického obsahu. To druhé slibovala nová sociální síť Threads na rozdíl od Twitteru, kde Musk moderaci obsahu notně omezil, což je jeden z důvodů, proč inzerenti houfně uprchli.

Bohužel pro Zuckerberga se nedaří to první, tedy aktivní užívání. Dramatický začátek fungování Threads, kdy si aplikaci stáhly desítky milionů lidí během pár dní, rychle vyvanul. Podle dat společnosti Similarweb se doba, kterou uživatelé v aplikaci stráví, smrskla z dvaceti na osm minut a počet aktivních uživatelů ze 49 na 23,6 milionu. Důvodem zjevně je (kromě faktu, že Threads kvůli regulaci nejsou k mání v EU), že je to sice „přátelské místo“, jak se o něm v jednom rozhovoru vyjádřil Mark Zuckerberg, ale hlavně je tam jednoduše nuda a fakticky se tam nic moc neděje. Twitteru se tak zatím podařilo svou pozici mezi uživateli uhájit.

A to i navzdory setrvalému ničení firmy ze strany jejího největšího akcionáře. Musk už před týdnem přiznal, že propad příjmů z inzerce činí padesát procent a platforma vykazuje negativní cash flow. Nedokázat vydělávat je oproti ostatním sociálním médiím docela výkon, protože Meta i Google jsou doslova továrny na peníze a podobně je na tom i TikTok, který výsledky nezveřejňuje, ale jehož mateřská společnost ByteDance loni vykázala provozní zisk 25 miliard dolarů.

Twitter se tento týden ale významně proměnil – Musk změnil logo na své oblíbené písmeno X a chce z platformy udělat „superaplikaci“ ve stylu čínského WeChatu nebo podobných aplikací v Asii. Mimochodem posedlost písmenem X je hezky popsaná v knize editora Bloombergu Maxe Chafkina o Peteru Thielovi, který spolu s Muskem patřil mezi počáteční investory do platební aplikace PayPal. Musk chtěl po Thielově odchodu PayPal přejmenovat také na „X“ nebo aspoň na „X-PayPal“. To bylo pro marketingové oddělení nepochopitelné, protože prodejci používali „paypalovat“ jako sloveso pro převádění peněz a z výzkumů jim vycházelo, že zákazníci „X“ nesnášejí, protože si je asociují s pornem.

Twitter je na tom podobně, takže se možná máme na co těšit. Zatím je rebranding spíše neškodný a dost legrační. Muskem najatá nová šéfka Twitteru – nebo tedy „X“ – Linda Yaccarinová popsala změnu na „X“ v sérii nedělních tweetů, které jsou fantastické svou bezobsažností a plácáním, jež je takřka nemožné přeložit do češtiny, aby to vůbec dávalo smysl: „X je budoucí stav neomezené interaktivity – zaměřené na audio, video, zprávy, platby a bankovnictví – vytvářející globální tržiště nápadů, zboží, služeb a příležitostí. X nás díky umělé inteligencí propojí způsobem, který si jsme nyní jen těžko schopni představit. Mnoho let nás příznivci i kritici Twitteru nutili k ambiciózním snům, rychlejším inovacím a naplnění velkého potenciálu. X to splní a bude ještě větší. Už nyní vidíme, jak během osmi měsíců dokážeme rychle spouštět další funkce, ale to je teprve začátek.“ A tak dále.

Musk ještě v pondělí řekl, že by chtěl, aby se „X“ stalo podstatnou součástí globálního finančního systému, což je také dozajista nesmysl. Svěřovat nějaké platformě peníze je pro uživatele úplně jiná liga a od Muska by vyžadovalo disciplínu při plnění významně drsnějších regulací, než které na něj dopadají a budou dopadat nyní.

Na druhé straně je z potíží Twitteru vidět, jak jsou zavedené platformy extrémně odolné a jejich uživatelé velmi loajální i přes nejrůznější snahy jim znechutit užívání oblíbené sociální sítě. A jak je těžké zavedené pořádky jakkoli změnit, i když se o to snaží mogulové jako Zuckerberg s téměř neomezenými zdroji. Být vyzývatelem s novým obchodním modelem fakticky vyšlo za poslední dobu jen TikToku, který dokázal raketově vyrůst s krátkými videi dříve, než jej stihli ostatní okopírovat.

Naopak pomřel Clubhouse – kdo si dnes pamatuje, že aplikace, kde bylo možné se připojit k zajímavým audiopřenosům a rozhovorům, kdysi přilákala významné investory. Převálcoval ji Twitter se svými Spaces, což je fakticky kopie, ale snáze využitelná a ideálně doplňující ostatní vlastnosti Twitteru.