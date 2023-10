Přichází nový svět: Poroste inflace i vliv státu v ekonomice | e15.cz

Minimálně od počátku roku 2018 se vyspělý svět proměňuje či posouvá. Začalo to obchodní válkou mezi USA a Čínou, koncem roku 2019 se přidal covid-19 a s ním spojená omezení pohybu osob a zboží, což dalo vzniknout podhoubí rekordně uvolněné monetární a fiskální politiky v moderních dějinách. Výrazně to přispělo prohloubení cyklu v energiích, kdy velmi nízká poptávka po energiích v první polovině roku 2020 vedla k záporným cenám na ropě a pak na plynu. To samozřejmě vedlo k ještě nižší investiční aktivitě do sektoru energií a k očekávání spotřebitelů a vlád, že energie budou navždy velmi levné. Reakce trhu, sociologických procesů a geopolitiky na sebe nechaly čekat jen lehce přes rok.