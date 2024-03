Schyluje se k jednomu z posledních prodejů majetku někdejšího olympionika Roberta Změlíka. Bývalému sportovci a zkrachovalému podnikateli schválil začátkem letošního roku soud oddlužení spojené s pravidelnou měsíční platbou věřitelům. Ta je ale ve srovnání s výší jeho závazků mizivá, Změlíkova insolvenční správkyně se tak snaží získat pro věřitele nad rámec splátek něco navíc. Už není příliš kde brát, a tak do prodeje míří i citlivé odkazy na někdejší Změlíkovu sportovní slávu. Někdejší desetibojař přitom tvrdí, že astronomický dluh je nadsazený, a podle svých slov se připravuje na souboj s „insolvenční mafií“.

Americká polovodičová společnost AMD (Advanced Micro Devices) se hodlá prosadit alespoň na části trhu s čipy pro zpracování umělé inteligence, které se používají pro služby jako ChatGPT. Ten dnes z většiny drží Nvidia. I v Česku tak AMD nabízí své novinky, které jsou ve srovnání s hlavním konkurentem výrazně levnější. Snaží se tak zopakovat úspěch svých procesorů pro servery, které ukously velký podíl donedávna dominantnímu Intelu a loni obsadily třetinu trhu.

Vše nasvědčuje tomu, že opakovaní minulého souboje o Bílý dům mezi demokratickým prezidentem Joem Bidenem a jeho republikánským rivalem Donaldem Trumpem bude mimořádně napínavé. Někdejší šéf Bílého domu v tuto chvíli v průzkumech vede, jeho náskok však není výrazný. O to větší roli sehraje, jak se do podzimu bude dařit americké ekonomice, a především to, jak budou voliči situaci vnímat. Bidena totiž na tomto poli dlouhodobě neoceňují, a tak mu nemusejí pomoci ani robustní ukazatele růstu, tvorby pracovních míst a poklesu inflace.

Stane se dnes: