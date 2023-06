Růst platů způsobí víc starostí než radostí. Přetrhnout inflační spirálu bude bolestivé | e15.cz

Úspěšné šíření těchto bludů je poměrně překvapivé, přestože Česko skutečnou inflační vlnu v moderní historii vlastně nikdy nezažilo. Inflace sama o sobě je totiž poměrně jednoduchý jev, při němž se narovnává narušený poměr mezi množstvím peněz rozesetých mezi lidmi a firmami s množstvím vytvořených statků. Když do ekonomky napumpujete více peněz, než je proti tomu nabídková strana ekonomiky schopna dodat produkce, ceny začnou růst. Tomu se říká poptávková inflace.

Pokud se z nějakého důvodu propadne výroba a dostupnost zboží a dalších statků a peněz je v ekonomce stále stejně, ceny také začnou růst. A to je inflace nabídková. Velké inflační vlny málokdy vznikají čistě jen na jedné straně ekonomiky. Tak to bylo i při slavné ropné inflaci v sedmdesátých letech, kdy arabské státy zablokovaly dovoz ropy do USA a dalších západních zemí. Ty ovšem v té době procházely obdobím velmi uvolněné měnové politiky nízkých úroků a vysokých rozpočtových schodků, takže v ekonomice bylo hodně peněz a slušný blahobyt.

Firmy tak dokázaly zvýšené náklady na energie prosadit do cen zboží, aniž by se výrazně snížila jeho prodejnost. Zvedly zisky a vydělávaly. Aby mohly vydělávat ještě více, potřebovaly pracovní sílu, kterou musely zaplatit. Mzdy tak rychle rostly s cenami. Nákladový šok z cen ropy odezněl, ale náklady firmám dál rostly kvůli rostoucím mzdám a zase se propisovaly do cen, protože všichni si zvykli, že ceny rostou, a příliš nízké úroky tomuto vývoji nijak nebránily. Této druhé fázi růstu cen se pak říká mzdově inflační spirála. Vysoké ceny vyvolávají požadavky na zvýšení mezd, firmy díky schopnosti dostat vyšší mzdy do cen a ještě na tom vydělat přidávají a zase zvyšují požadavky na další růst mezd.

Přetrhnout tu spirálu je obtížné a bolestivé. Stojí to obvykle prudký propad ekonomiky a nárůst nezaměstnanosti kvůli masivnímu růstu úroků. Většina lidí skutečně zaregistrovala cenový šok až v roce 2021, kdy kvůli nedostatku plynu začaly růst ceny energií a výrobu brzdil covidový výpadek dovozů z Číny. Zejména v případě čipů, ale i dalších polotovarů a surovin. Jenže v ekonomice bylo na inflaci zaděláno už dlouho předtím. Od poloviny minulé dekády rostly mzdy v Česku velmi rychle a jejich tempo výrazně překračovalo růst produktivity práce. Vymizela nezaměstnanost. Volných míst bylo násobně více než uchazečů o práci a zdálo se, že stromy blahobytu porostou do nebe. Co to znamená, se jako první ukázalo na nemovitostech.

Tlak na mzdy je teď obrovský. Firmám stále chybějí zaměstnanci a během covidu dosáhly díky pomoci často na velmi slušné zisky, udržují vysoké marže a nemají problémy s financováním, protože úroky nejsou tak vysoké, jak by měly být. Platy tak rostou. Za první kvartál o deset procent podle oficiální statistiky. Podle růstu výnosů důchodového pojištění je to ještě více. Je pravděpodobné, že na konci roku budou průměrné reálné mzdy ve slušném plusu, lidé se smíří s aktuálními cenami a otevře se okénko pro další kolo cenového růstu. Tak jako v Americe v sedmdesátých letech.

ČNB na to měla reagovat dávno. Ale zvednout sazby a dát najevo, že tento vývoj hodlá zastavit, je lepší pozdě než ještě později. Hlasů v bankovní radě pro takový krok přibývá.

Autor je komentátor Reflexu