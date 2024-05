Češi si mohou po delší době dopřát pohodové léto. Minulostí je loňská pádivá inflace nebo předloňské obavy ze skokového zdražení energií. Česko by dokonce brzy konečně mělo, jako poslední země Evropské unie, překonat svůj ekonomický výkon z doby těsně před pandemií. Není ale moc co slavit. Ekonomové varují, že několik klíčových výzev má domácí hospodářství stále ještě před sebou.

V tuto chvíli je nicméně v Česku patrný plíživý návrat optimismu, který má podobu zvyšující se chuti domácností utrácet. To se projevuje mimo jiné v těch makroekonomických statistikách, které byly v Česku až dosud obvykle spíše zdrojem frustrace. Německý týdeník Die Welt dokonce během podzimu připodobnil dýchavičné Česko k nemocnému muži Evropy, který jako jediný ještě nepřekonal svou předcovidovou výkonnost.

Pacient se ale konečně začal uzdravovat. Půlprocentní růst českého hrubého domácího produktu v letošním prvním čtvrtletí patří k těm lepším výsledkům, které jednotlivé státy Evropské unie vykázaly – byť svá data ještě nezveřejnily všechny. „Klíčovým faktorem růstu a předchozího zaostávání je spotřeba domácností. Pokud bude česká ekonomika pokračovat v expanzi, tak by se ve druhé polovině roku měla dostat nad úroveň, kde byla v posledním čtvrtletí roku 2019, tedy těsně před vypuknutím pandemie koronaviru,“ vysvětluje hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář.

Pomohlo by Česku zvýšení platů učitelů? V pořadu FLOW odpovídá exguvernér ČNB Miroslav Singer:

Rozhovor pro FLOW s ekonomem Miroslavem Singerem • e15

Podle prognózy ministerstva financí by mělo letos za celý rok Česko vyrůst o 1,4 procenta. I to je důvod, proč by teď označení nemocného muže Evropy bylo přiléhavější pro jiné státy. Češi by z toho nicméně moc velkou radost mít neměli.

Dýchavičnému Německu v patách

Agentura Bloomberg a ostatní oslovení ekonomové by pomyslný štafetový kolík určený nejproblematičtějšímu evropskému hospodářství současnosti předali Německu. To balancuje na hraně recese a stagnace. Navíc se při porovnání ukazatele HDP ve stálých cenách dokázalo dostat nad úroveň, kde se nacházelo těsně před rozšířením koronaviru do Evropy, jen velmi nepřesvědčivě.