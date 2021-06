Akcie, měny & názory Davida Velvéthyho: Jak na altcoiny | E15.cz

Bitcoinová dominance se v těchto dnech pohybuje pod hranicí 50 procent, což je ideální šancí pro altcoiny. Pokud bitcoin zaznamenává silný pokles, altcoiny mají drastické propady v řádech desítek procent. To nastalo v poslední třetině května letošního roku. Zároveň však mívají rychlejší návrat k původní ceně, jakmile bitcoin opět začne růst. Ten je nyní uzavřen do obchodního rozpětí, kdy se dá předpokládat jeho klidnější vývoj.

Trh je v klidu

Přestože se případné korekce nedají úplně vyloučit, neočekává se nyní, že by nastal moment, kdy se trh utrhne a několik dní či týdnů stále poroste. Bitcoin se pohybuje takzvaně do strany, což znamená, že nevytváří vyšší vrcholy ani nižší dna, a obchoduje se tak v pásmu. Celý tento cyklus je pojmenován právě jako „alt season“ – tedy období, kdy altcoiny začínají hrát prim.

A jak je na tom aktuálně top 5 kryptoměn? Není žádným překvapením, že hned po bitcoinu v samotném čele najdeme ethereum, které s jistým odstupem následují chainlink a cardano. Pátá příčka nyní patří dogecoinu, s nímž je to však co do rizika velmi na pováženou a v jeho případě tak jde spíše o čistou spekulaci.

V případě, že investor uvažuje o investici do altcoinů, je dobré nakupovat takové, které mají silný základ, historii, dobrou technologii a použití, a tím i nadějnou budoucnost. Zároveň je pak vhodné průběžně sledovat jejich pohyb s tím, že pokud budou mít rostoucí vrcholy a dna, lze předpokládat, že daný trh bude i nadále růst.

Pod vlivem tweetů

Co je však mnohem důležitější, je přistupovat k takovému investování se selským rozumem, dostatečně vnímat možné riziko a jen slepě nevěřit něčemu, čemu příliš nerozumím, s vidinou rychlých a vysokých zisků. Trh je totiž velmi dynamický a stačí velmi málo, aby během okamžiku bylo všechno úplně jinak, jak to ostatně už několikrát dokázaly například tweety Elona Muska.

Proto je ideální se v tomto případě zaměřit nejen na fundamentální analýzu jako takovou, ale opřít se alespoň o základní zásady investování – tedy kupovat kryptoměny s určitou mírou obezřetnosti, jež nedovolí dostat se do spirály ztrát, a kriticky sledovat vlastní chamtivost.

A především pak úplně vynechat takzvané pákové obchodování, které je velmi rizikové. Jedině tak lze zajistít, že se investice do altcoinů může stát spíše příjemným přínosem než smutným prodělkem.