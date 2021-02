Vyšší úrokové sazby? Nejdříve koncem roku - názor ekonoma | E15.cz

Nejistota ohledně dalšího vývoje koronavirové pandemie je totiž stále vysoká. Vakcína proti nemoci COVID-19 je sice na světě, její reálné dopady na fungování ekonomiky však ještě vyžadují nějaký ten čas. Předčasné zvýšení úrokových sazeb by mohlo navíc ohrozit již tak zkoušenou finanční stabilitu.

Expanzivní působení fiskální politiky v tomto roce se sice zřejmě odrazí ve vyšších poptávkových tlacích, ty by však měly být více než vyváženy silnějším kurzem koruny. Její současnou hodnotu očekávala centrální banka až na přelomu letošního a příštího roku.

K silnějším úrovním domácí měně pomohly jednak pozitivní zprávy o blížícím se počátku vakcinace, ale také samotná ČNB, která ve své poslední prognóze ukázala trojí nárůst úrokových sazeb v letošním roce.

Ve výsledku tak může být výhled inflace v nové prognóze centrální banky mírně nižší, k čemuž přispěje i pomalejší růst spotřebitelských cen na konci loňského roku.

Jejich další vývoj je nicméně spojen s neobvykle vysokou mírou nejistoty. S ohledem na přetrvávající uzávěru ekonomiky je totiž otázkou, kdy prodejci zvyklí měnit své ceny pravidelně na začátku roku k tomuto přistoupí, případně v jakém směru nakonec ceny přizpůsobí.

První zvýšení základní repo sazby o 25 bazických bodů lze tudíž očekávat až na listopadovém zasedání bankovní rady, jež zřejmě odstartuje postupný proces normalizace měnové politiky.

Druhá polovina letošního roku by už měla nabídnout hmatatelné výsledky zlepšující se ekonomické situace. Vyřešeny by už měly být i výše zmíněné nejistoty a listopadová prognóza ČNB tak pro bankovní radu bude představovat jistější ukotvení jejich očekávání ohledně dalšího vývoje ekonomiky.

Důležitým faktorem je také to, že centrální bankéři pravděpodobně zvýší úrokové sazby až ve chvíli, kdy si budou jisti, že v tomto mohou pokračovat také v průběhu následujících zasedání. To je i důvod, proč listopadové zvýšení sazeb odstartuje proces postupné normalizace měnové politiky, který by měl pokračovat po celý příští rok.

Autor je ekonomem Komerční banky