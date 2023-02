Česká pošta jako oblíbený otloukánek. Stát si s ní neví rady | e15.cz

České poště vyčítáme kdeco – že nedoručuje včas nebo vůbec, každý zažil, jak mu přistálo oznámení o uložení zásilky, i když byl doma, a podobně. Pošta samozřejmě není bez chyb, ale dost velký díl viny na tom, že je to miliardová černá díra na peníze, nese stát, respektive skutečnost, že si nedokázal nikdy ujasnit, co vlastně po obřím státním podniku chce.

Není se tak možné divit tomu, že pošta je opět ve finančních problémech, jak se mohli čtenáři tohoto deníku dočíst v článku kolegy Pavla Otta v pondělí. Neschopnost státu zaplatit, co si formálně zákonem objednal, je koneckonců dlouhodobá.

Hodně plánů, nulová realizace

Stačí se podívat na to, jak stát vykonával minulých dvacet let funkci zakladatele státního podniku. Pošta se měla střídavě privatizovat a rozdělovat hned několika různými způsoby, měla být také ICT podnikem zařizujícím státu různé služby a napočítali bychom desítky dalších nápadů, co se čtvrtým největším zaměstnavatelem v zemi chtěli různí ministři udělat. Utratily se hromady člověkohodin za nejrůznější koncepce a plány, jejichž realizace byla nakonec nulová.