Glosa Petra Peška: Nedoceněné mistrovství ČSSD aneb Díky za každé nové ráno | E15.cz

Každý den dobrý, neboli zkráceně KDD. Buď se tím dá označit optimistický přístup k životu – raduj se z každého dalšího dne. Anebo pragmatický postoj v situaci, která je sice nepříjemná, ale zároveň svým způsobem výhodná. A také v situaci, kdy by změna mohla vést k horšímu. V práci, v partnerském životě… anebo v koaličním vládnutí.

Sociální demokraté čelí kvůli svému manévrování palbě kritiky z mnoha stran, a to z řady oprávněných důvodů. V jednom jsou ale nedoceněni. Je to právě úspěšné uplatňování přístupu KDD. Na jednu stranu trvají na svém nominantovi na post ministr kultury, zároveň ale stále posouvají termíny, kdy jim s oddalováním požadované výměny dojde trpělivost. Anebo už raději žádná další ultimáta nedávají.

Odpovědnost za prodlužování celé tahanice se sociální demokraté snaží házet na prezidenta a premiéra – a do značné míry mají pravdu. Ani tak ale nemohou zastřít fakt, že rozhodnutí mají ve svých rukách oni. Buď bouchnou koaličními dveřmi, nebo sebou nechají dál vláčet. Čili setrvají v pozici KDD.

Důvodů pro druhý z přístupů mohou mít několik. Třeba doufají, že nakonec Miloš Zeman ustoupí. Anebo došli k závěru, že se je právě hlava státu snaží svým otálením a odmítavým postojem vypudit z vlády, a nechtějí mu udělat tu radost. Či správně tuší, že u voličů by jim spor o pouhého ministra kultury jako důvod k odchodu z vlády a v extrémním případě i k předčasným volbám spíše uškodil, a čekají na „lepší“ téma. Nebo je pro ně v jejich současné situaci prostě životně důležité zůstávat u moci co nejdéle, přesně v duchu KDD. Případně je to více těchto důvodů najednou.

A aby toho nebylo málo, na pozadí jejich vládní potupy se objevila zpráva, že ČSSD rapidně ubývá členů. Za uplynulý rok se jejich počet snížil o téměř 14 procent na nynějších 13 563. Usuzovat z tohoto, že sociální demokraté jsou na tom bídně, by ale vůči nim bylo nespravedlivé, tentokrát beze vší ironie.

Vývoj to samozřejmě příjemný není. Na druhou stranu je v tomto případě nejspíš na vině i „čištění“ členské základny, zvláště ve spojení s přísnějšími pravidly ohledně placení stranických poplatků. Navíc doba masových stran už je pryč, reálná síla partají a volební výsledky nejsou na počtu členů závislé, ba často naopak. Ostatně dominantní hnutí ANO má jen tisícovky registrovaných členů, Piráti dokonce necelý tisíc.

Hrozbou pro ČSSD je nyní něco jiného. Aby se příliš urputným uplatňováním politiky KDD nepřiblížil počet jejích voličů k počtu straníků.