Inovacím v energetice stále brání povolovací procesy | E15.cz

Chcete nejdřív tu dobrou, nebo špatnou zprávu? Ptáme-li se na stav české ekonomiky, začněme tou horší. Je poměrně surovinově náročná, má nevhodný energetický mix a závisí na zdrojích a vstupech, které nemáme lokálně k dispozici a musíme je dovážet. Dlouhodobě vysoké ceny energií a surovin by proto mohly naši ekonomiku výrazně ohrozit. To je jeden z hlavních důvodů, proč bychom měli právě my v Česku více než kdokoli jiný v Evropě investovat do inovací a zvyšování efektivity. Jen v případě, že české firmy vyřeší svou energetickou náročnost a optimalizaci výroby, budou konkurenceschopnější, a ekonomika bude tím pádem lépe prosperovat. A teď ta dobrá zpráva. Potěšitelné je, že samotné firmy si to velmi dobře uvědomují.

I zářijový průzkum ČSOB Index inovací ukazuje, že na prvním místě z oblastí, kde firmy intenzivně řeší inovace, jsou energetické úspory, zatímco ještě před rokem dávaly přednost vývoji nových výrobků, optimalizaci procesů nebo rozvoji pracovního prostředí. Proto vidíme mimo jiné poptávku po nových fotovoltaických parcích plánovaných na střechy logistických center a průmyslových budov, ale i po energeticky soběstačných řešeních u menších firem. Všechny tyto firmy vnímají, že se zkrátila návratnost investic do obnovitelných zdrojů a snížení nákladů na drahé energie, a že tyto investice dávají smysl.

Investice do inovací v energetice a změny technologií ve výrobě se díky tomu, jak se situace na trhu energií za poslední rok změnila, staly naprostou prioritou. Přesně takové rozhodování potvrzuje životaschopnost byznysu. Přece jen tu však stále ještě jsou věci, jež tuto životaschopnost dusí. Některým firmám chybějí peníze a inovacím v podobě energeticky moderních úsporných řešení brání i příliš dlouhý povolovací proces a byrokracie, která je bohužel právě v Česku velmi zdlouhavá a nákladná.

Jak rostla cena elektřiny:

Více než dvě třetiny firem ve zmíněném průzkumu poukazují právě na tyto překážky. Naší snahou by mělo být jejich odstranění. Investice znamenají náklady, často nemalé, přesto nutné, aby ekonomika žila. Firma, která neinvestuje do své budoucnosti, je na nejlepší cestě své podnikání postupně uzavřít. Od toho, aby pomohl s potřebnými náklady, je tady bankovní sektor. A to nejenom poskytováním úvěrů na smysluplné a energeticky úsporné investice, ale i pomocí dotačního poradenství. V různých tuzemských i evropských dotačních programech leží obrovské sumy a příležitosti, k nimž dnes právě bankovní sektor umí najít nejlépe cestu a tu zprostředkovat potřebným podnikům a firmám. Efekt soukromých peněz investovaných do udržitelné a soběstačné energetiky, ale třeba také do rozvoje infrastruktury, je minimálně dvojí. Pomáhá celé ekonomice najít potřebné finance a zároveň neklade nárok na státní kasu, což deficitní rozpočet jen přivítá.

Co se týče přebujelé administrativy, nutně potřebujeme zrychlit povolovací procesy. Je obdivuhodné, jak nesmírně rychle jsme dokázali najít alternativní zdroje a dodavatele plynu a jak rychle snižujeme jeho spotřebu. Měli bychom se ale společně – a tady vidím především úkol státu – podívat na to, jak usnadnit a co nejrychleji udělat i další kroky na cestě k energetické nezávislosti a zároveň k daleko modernější a efektivnější ekonomice.

Autor je členem představenstva ČSOB a členem NERV