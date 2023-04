Jak vyšlechtit daňového kočkopsa | e15.cz

Je-li zveřejňování nápadů na prodlužování věku odchodu do důchodu, zvyšování DPH nebo sociál­ního pojištění pro živnostníky pouštěním pokusných balónků, kdy si ministři zjišťují, co na to řekne veřejnost, jde o dost hloupou metodu.

Když snižujete rozpočtový deficit o desítky až stovky miliard korun, budete muset dělat věci, které se prostě nebudou líbit. Vždy se musíte někoho dotknout. Veřejnost k tomu bude přistupovat se zdánlivým pochopením pro nutnost šetřit, ale vždy to každý bude vidět tak, že šetřit se má na někom jiném. Nikdy ne na něm, protože on je ten největší chudák.

Jestli ten humbuk a úniky vládních plánů do médií nejsou pouštěním zkušebních balónků, je to ještě horší. A vypadá to, že koaliční strany si jdou navzájem po krku a o ten hrozivý rozpočtový problém jim ve skutečnosti vůbec nejde. Naposledy, když lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský obvinil Piráty, že to byli oni, kdo takzvaný analytický materiál k DPH pustil jako návrh ministerstva financí, a pirátský ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš obratem kontroval, že lidovci rozjíždějí kampaň k eurovolbám, které budou více než za rok, trochu příliš brzy.

Podobně se vůči ministerstvu financí přitom nedávno vymezil první místopředseda STAN Tomáš Vlček. Na zveřejněnou myšlenku zvyšování daně z nemovitostí reagoval informováním o tom, že STAN má vlastní program šetření, který sníží deficit až o 150 miliard korun, tedy dvojnásobek aktuálního vládního závazku. Starostové by chtěli zvyšovat daně z příjmu a zvyšování DPH je pro ně nepřípustné. A ani se při tom nezačervená, že sedí ve vládě, kterou vede premiér z partaje, pro niž je od samého začátku naopak nepřípustné zvyšování daně z příjmu a od volební kampaně to jasně a srozumitelně říká dodnes. Pokud je to pro Starosty nejlepší cesta, měli by si najít jiného koaličního partnera.