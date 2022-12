Jan Kasl: Neschopnost vítěze voleb Spolu vede Prahu do temnot Mordoru | E15.cz

V neděli 24. září byly vyhlášeny výsledky voleb do zastupitelství hlavního města Prahy. Pamatujete si to ještě? Až 3. listopadu se sešlo ustavující zastupitelstvo, které se na zvolení rady nedohodlo, stejně jako prvé pokračování 24.listopadu. Ve čtvrtek 15. prosince, tedy po 82 dnech, se sešlo další pokračování, které má na programu jenom volbu primátora, nikoli 11členné rady, jak by tomu mělo být podle zákona.

Dle výkladu ministerstvem vnitra prý do zvolení kompletní rady zůstane ve funkci ta „bývalá“, a to i s původním primátorem, který se stane řadovým radním (aniž by byl ze své funkce současně odvolán?). On nebyl před čtyřmi roky zvolen radním, ale přímo primátorem; kdyby v průběhu svého mandátu skončil jako primátor, nebyl by již ani radním. Nový primátor prý bude stát mimo starou radu? Anglosasové by napsali „wtf“. Já bych použil přirovnání k fiktivnímu městečku – Kocourkovu. Primátor bude stát v čele města a zastupitelstva, ale těžko rady, tam ještě pro něj není volné místo. Jak bude město a radu řídit? A jak dlouho? Jak budou fungovat „staří“ náměstci a radní? A jak tomu mají rozumět ředitelé odborů a městských organizací? A 57 městských částí? A zhruba 1,3 milionů Pražanů?

Výklad ministerstva vnitra, že rada musí být celá zvolená, jinak „nefunguje“, osobně považuji za sporný, ale nejsem právník. Jako prostý občan mohu konstatovat, že neschopnost vítěze voleb Spolu vytvořit většinovou koalici vede Prahu do temnot Mordoru. A to zejména proto, že kandidát na primátora – současně poslanec a praktikující lékař a v minulosti odvolaný exprimátor Bohuslav Svoboda – bude zvolen jenom díky hlasům ANO, ideového protipólu Spolu, a také hlasem proslulé rozvědčice Radmily Kleslové. Co za tuto podporu bude ANO od Spolu chtít? Vznikne posléze vratká velká koalice s 33 hlasy?

Nerozumím, proč Spolu neakceptuje spolupráci Pirátů a Prahy sobě jako společné povolební aliance a nepřijme roli nejsilnějšího článku v radě s primátorem a dalšími čtyřmi členy rady, z toho třeba dvěma náměstky a alianci neuvolní čtyři a STAN dvě křesla radních. Věřím, že by z toho měla radost většina voličů.

Po předchozí ospalé sezóně Prahy, vedené hnutím ANO s Adrianou Krnáčovou, se za poslední čtyři roky poměrně stabilní koalici podařilo nastartovat přípravu i realizaci mnoha potřebných investic, a to i ve spolupráci s členy TOP 09, kteří letos kandidovali jako součást Spolu. Povolební koalice demokratických subjektů by měla 48 hlasů a mohla by společně řešit množství problémů a rozvíjet Prahu ve prospěch nás Pražanů.

Autor je architekt a bývalý primátor Prahy v letech 1998-2002.