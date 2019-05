Komentář Jan Žižky: Kam s ním? | E15.cz

Jaderná energetika má silnou podporu české veřejnosti, alespoň ve srovnání s jinými zeměmi. A to je zřejmě také důvod, proč současná vláda tvrdí, že připravuje výstavbu nových reaktorů. Podpora lidí ale může být pohříchu vrtkavá, když se atomová energie přesouvá do jejich blízkého sousedství. Výbušným tématem je zvláště ukládání vyhořelého jaderného paliva. Protesty obcí proti případnému budování trvalého úložiště v jejich blízkosti to ukazují jasně.