Čekání na zázrak - komentář Jany Havligerové | E15.cz

V průběhu tohoto týdne budeme mít dostatečně dat, pravil ministr Blatný, abychom viděli, jestli se stal trochu zázrak. Ve chvíli, kdy by se situace nezlepšila, bude potřeba na pondělním jednání vlády přijmout opatření, která budou vracet Česko ke čtvrtému epidemickému stupni. S tím, že se „budeme“ – tedy patrně kabinet – snažit udělat vše pro to, aby mohly být otevřené malé obchody a některé služby.

Chytrá horákyně by to neřekla líp. Živnostníci do té doby mohou ve svých krámcích, na trzích, v hospodách a barech uspořádat pro návštěvníky a štamgasty tipovací soutěž, co takové prohlášení znamená.

Podobné soutěže jsou sice ryze hospodská zábava, ale okořenit tipováním samozřejmě mohou své podnikání také provozovatelé kadeřnictví, fitness center, posiloven a bazénů. Nejlepším návodem k tomu, jaké pokládat otázky, jsou prohlášení vládních politiků.

Není potřeba chodit až do jarní historie, stačí si zopakovat prosincové výroky. Vláda přitom, jak drží epidemii pod kontrolou, dokáže sama sebe rychlostí blesku hravě překonat.

Stručné shrnutí pro osvěžení paměti není na škodu. Píše se 3. prosinec, po přechodu ze čtvrtého na třetí stupeň PES se otevřely všechny obchody, provozovny služeb a restaurace. Skončil noční zákaz vycházení, uvolnil se amatérský a rekreační sport.

„Jsme z toho téměř venku,“ hlásí ministr průmyslu a obchodu. O dva dny později, 5. prosince, už ale Karel Havlíček vysvětluje, že obchody a služby nešlo držet déle zavřené, i když se epidemická situace zlepšuje pomalu. Ještě o den později tentýž ministr varuje, že vláda nechce nikoho šikanovat, ale „jsme krok od čtvrtého stupně PES“.

Šéf rezortu zdravotnictví označuje situaci za křehkou, jejím zhoršením se musí zabývat kabinet. V pondělí 7. prosince se našel viník. Vláda rozhodla, že restaurace musejí zavírat ve 20 hodin, zakazuje konzumaci alkoholu na veřejnosti, na trzích se nesmí prodávat ani občerstvení. Nařízení platí od 9. prosince, okořeněné je tím, že alkohol si lidé nemohou odnášet domů ani z hospod, ani od výdejních okének.

„Tato, slovy docenta Chocholouška politováníhodná událost, bude napravena během čtyřiadvaceti hodin změnou usnesení vlády,“ prohlásil Blatný. Stalo se. Někteří nevládní odborníci přesto soudí, že na psychiatrické klinice by si přinejmenším pár dní měli odpočinout alespoň někteří členové vlády. Fiktivní kliniku vedenou fiktivním docentem Chocholouškem z komediálního filmu „Jáchyme, hoď ho do stroje!“ přitom rozhodně nemají na mysli.

Nejdůležitější pandemická čísla bezesporu k smíchu nejsou. Epidemie je na vzestupu, proticovidová opatření přitvrzují vlády v celé Evropě. Ta česká ovšem od jara čím dál víc připomíná opilce, který se potácí (omluvte nespisovnou češtinu), z pangejtu do pangejtu. Většina lidí už je z toho tak otupělá, že jim je úplně jedno, jak štěká český voříšek. Teď mají jedinou jistotu, a to že nouzový stav potrvá do 23. prosince.

Co bude dál, co jim vláda nadělí pod stromeček, je ve hvězdách. Můžete ale vzít jed na to, že pokud týden před Štědrým dnem nezačneme hromadně chodit na dobrovolné antigenní testy a budeme rebelovat, premiér a ministři si umyjí ruce a řeknou, že za špatnou a zhoršující se situaci si můžeme sami. Zázraky se nedějí ani o Vánocích.