Komentář Petra Peška: Senátní poselství | E15.cz

Vládnoucí strany propadly, uspěla středopravá opozice, zvláště hnutí STAN, a solidně dopadla i ODS. Značnou roli v tom sehrála i volební spolupráce. Senát zůstal zapovězen hned několika výrazným politickým figurám v čele s jeho někdejším předsedou Milanem Štěchem.

Zapadnout by ale výsledky voleb do horní komory neměly, protože leckteré budou mít dlouhodobější dopad. A nejde jen o možné přetahování o jejího nového šéfa – ODS by tam ráda udržela Miloše Vystrčila, posílení Starostové a nezávislí si mohou toto křeslo nárokovat sami.

Jakkoliv jsou Senát, způsob hlasování do něj i další okolnosti, jako například nízká volební účast, specifické, mnohé naznačily. Jak ohledně současného rozložení politických sil, tak směrem k nadcházejícím, nepochybně klíčovým volbám do Poslanecké sněmovny.

Širší koalice středopravých stran zafungovala, ale není samospásná. K vítězství to nestačilo například na Lounsku ani v obvodu se základem na Praze 5. V druhém případě se navíc u Michaela Žantovského ukázalo, že ani známá tvář nemusí na vítězství stačit. Jistě, Miroslava Němcová v jiném pražském obvodu přesvědčivě vyhrála, senátní křeslo obhájil i David Smoljak.

Na druhou stranu neuspěli například Miroslav Antl, Petr Bendl, Anna Šabatová či Ivo Valenta. Výše zmíněný Štěch navíc v Senátu seděl už od jeho vzniku v roce 1996. Voliči zde zřejmě před politickou zkušeností dali přednost tristnímu obrazu současné ČSSD.

Naopak na Kladensku uspěla Adéla Šípová, advokátka v barvách Pirátů bez širších politických zkušeností (a teprve nedávno 40letá, což je podmínka pro zvolení do horní komory). To vše může být poučením i pro další senátní volby.

Za dveřmi jsou teď ale ty sněmovní. Jak se na nich může senátní klání podepsat? Neúspěch hnutí ANO se očekával, nemá ho cenu zveličovat. Ale ani bagatelizovat, jak se o to úspěšně pokusil jeho šéf a premiér Andrej Babiš (na sobotní tiskové konferenci se k senátním volbám nejdřív vůbec nevyjádřil, pak je na dotaz novináře jen odbyl pár větami).

A nejde jen o výsledek – ANO vydřelo jediný mandát, a to v těsném vítězství nad kandidátem ČSSD na Karvinsku. Jistě, premiérovu hnutí dvoukolový většinový systém hlasování do Senátu nesvědčí. Nedaří se tu totiž nejen extremistům, ale ani kandidátům za stranu sice poměrně silnou, ale vyvolávající ještě silnější antipatie.

Problém ANO je nicméně ještě jiný. Ukazuje se, že mu trochu docházejí voliči, ještě více ochotní kandidáti a především možní koaliční partneři. Sociální demokraté si ve druhém kole neškrtli, komunisté se do něj ani nedostali.

Naopak optimismus senátní volby vlily do žil opozici. V tomto případě kromě Pirátů, kteří na rozdíl od nedávných krajských voleb jen paběrkovali, muselo sebevědomí vzrůst hlavně hnutí STAN, jež už leccos naznačilo samostatným vstupem do Sněmovny v roce 2017. Svoji malou vyhraněností by navíc mohlo přetáhnout i leckteré bývalé voliče ANO. Na druhou stranu, slovo „Starostové“ v názvu může být v celostátně pojatých volbách nevýhodou.

A uplynulé senátní (i krajské) klání bude nepochybně impulzem i pro užší spolupráci ODS a politicky blízkých partnerů, tedy hlavně TOP 09 a KDU-ČSL.

Politické karty se ještě znovu nerozdaly, ale už se možná míchají.