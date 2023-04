Máme nejméně zaměstnaných žen s dětmi v Evropě. Řešením je snížit rodičovské dávky | e15.cz

Správné by bylo přímou podporu snižovat a více investovat do předškolních zařízení. Ilustrační foto.

Je-li v Česku něco nedotknutelnou politikou, je to podpora rodinám s dětmi. I u těch stařečků veřejnost chápe, že důchody nemohou růst do nebe bez ohledu na to, jak se zvedají, či spíše nezvedají reálné mzdy. Výsledkem je situace, kterou nám opět nedávno ve svém přehledu o české ekonomice připomněla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).