Nekulův týden v Lidlu. Ministr zemědělství povýšil na maskota | e15.cz

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula zašel se svým svatým bojem proti drahým potravinám za hranu. Konkrétně za hranu jedné z prodejen řetězce Lidl, kde si za asistence vedení české větvě firmy prohlédl aktuální akční nabídku. To by ještě nebylo to nejhorší, kdyby následně neinzeroval leták Lidlu na svém Twitteru s tím, že řetězec si „jako dárek“ k jednání s ministrem připravil slevičku pro spotřebitele ve formě mouky za pouhých 12,90 koruny.

Nekula ještě na Twitteru poděkoval zástupcům Lidlu, že „pochopili, o co mu celou dobu jde“. „Když se chce, tak to jde,“ uvedl Nekula. Upřímně, děkovat by mělo spíš vedení řetězce včetně ředitele české pobočky Adama Miszczyszyna, který Nekulu při inspekci v prodejně doprovázel. A to za nevyčíslitelnou kampaň, kterou Nekula Lidlu zadarmo udělal. Tedy doufejme, že zadarmo.

Není divu, že zástupci Lidlu mají na fotografiích z ministrovy inspekce nadšené výrazy, šéf Miszczyszyn se na jedné z nich dokonce směje s otevřenou pusou. Takový dárek od zástupce české vlády možná Lidl ani ve snu nečekal.

Bohužel jde o dárek na základě nepřesných informací, které ministr veřejnosti sdílel. Mouku v akci totiž dostane jen ten, kdo v jeden konkrétní den současně nakoupí za více než čtyři stovky a navíc jen pomocí firemní aplikace, kam se musí registrovat. I kdyby byl tedy Lidl tak lidumilným, mouku zlevnil téměř o polovinu a na prodeji této základní potraviny tratil, na celém nákupu nakonec vydělá.

Problém je i s tím, jak ministr svým voličům prezentoval celou posloupnost této kauzy. Lidl podle něj zlevnil v návaznosti na jeho návštěvu, ale akční mouku měl řetězec v plánu už dávno před návštěvou ministra. Nejnovější leták distribuoval do schránek už před několika dny a zlevněná mouka je navíc součástí dlouhodobé marketingové kampaně Lidlu, která běží již několik týdnů.

Lidl vždy každý týden láká spotřebitele do svých obchodů na jednu zlevněnou základní potravinu. Teď je to mouka, během prvního květnového týdne to zase bylo máslo. Ministr Nekula asi není pečlivým čtenářem lidlovských letáků a hledačem slev, jinak by si toho jistě všiml.

I pokud bychom pominuli tyto „drobné“ ministrovy nepřesnosti a zabývali se meritem věci, tedy ministrovým jednáním se zástupci Lidlu, není se úplně čím chlubit. Nekulův stranický šéf Marian Jurečka svého ministra hájí tím, že se snaží maximálně tlačit na řetězce, aby snižovaly ceny zemědělských komodit. To se však dá dělat jistě i jinak než sdílet na sociální síti komunikační dokonalé fotografie z evidentně harmonického jednání a korunovat to akčním letákem jednoho konkrétního řetězce. Jenže Jurečka zřejmě není ve vztahu k moderním marketingovým nástrojům asi o mnoho pokročilejší než samotný Nekula. Vyplývá to z Jurečkova vyjádření k celé věci.

„Nečetl jsem tam nic – běžte nakoupit, je tady výhodná slevová akce. Četl jsem informaci o tom, že ministr byl na jednání, byl na návštěvě v tom daném řetězci, dal informaci o jedné komoditě, která je také často skloňovaná, patří mezi základní potraviny. Já to beru jako informační záležitosti,“ nechal se slyšet Jurečka. Z takového politikova vyjádření musí mít celé PR oddělení Lidlu obrovskou radost.

Z celkového Nekulova počínání na ministerstvu zemědělství je znát, že dostal stranický úkol stát se „ozbrojenou pěstí pracujícího lidu“ v jinak vesměs konzervativní pravicové vládě. Po vzoru dobrých soudruhů si bere na mušku nadnárodní kapitál, který prý za onu drahotu může. Vláda by ale možná měla začít u sebe a zamyslet se nad tím, jak moc k inflaci přispěla sama vysokými rozpočtovými schodky a zvýšenými výdaji například na samotný chod státu.