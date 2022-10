Michal Skořepa: Pomoc lidem a firemní kávovary | E15.cz

Vládní pomoc domácnostem ve finančních potížích byla donedávna adresná, založená na systému sociálních dávek. Standardní vládní reakcí na letošní dění by tedy bylo i nadále spoléhat právě na tento systém. Namísto toho se vláda vydala cestou nových a plošných kanálů pomoci (snížení daně z pohonných hmot, zastropování cen plynu a elektřiny, dotovaný energetický tarif). „Pětitisícovka“ na dítě do 18 let v rodinách s ročním příjmem do milionu korun hrubého se tváří adresně, ale i tento příspěvek je ve skutečnosti spíše plošný: rodiny bez nároku jsou ve výrazné menšině.