Ukrajina je laboratoří zbrojního průmyslu i alarmem pro Západ | e15.cz

Každá krize má byznysové vítěze. U ruské agrese na Ukrajině je to bezpochyby zbrojní průmysl. Ostatně jako během každého většího konfliktu.

S hodně velkou nadsázkou by se dalo říct, že Česká republika si pro růst svého obranného rozpočtu a s tím související modernizaci vojska a armádní nákupy vybrala tu nejméně vhodnou chvíli. Globální zbrojní průmysl je nažhavený do ruda, poptávka rapidně přesahuje nabídku, čekací doby se výrazně prodlužují. A není nic výjimečného, že zákazníci navyšují své už uzavřené objednávky, protože tuší, že příště už by na ně čekala extrémně dlouhá fronta.

F-35 až na přelomu desetiletí

A v této nekomfortní situaci se zástupci malé středoevropské země snaží s několika největšími hráči světového zbrojního byznysu domluvit na pořízení nové techniky. Co všechno současná realita obnáší, to už několik měsíců zažívá vyjednávací tým ministerstva obrany, který se Spojenými státy a společností Lockheed Martin řeší nákup platformy F-35 pro Armádu České republiky.

Zatím poslední jednání proběhlo na začátku letošního dubna. Praha si přitom dala za cíl rozhovory o pořízení čtyřiadvaceti bojových letounů páté generace dotáhnout do 1. října letošního roku.