Vláda riskuje, že přihraje váhavé a nerozhodnuté voliče opozici | e15.cz

Nejprve k tomu, co se objevilo ve zpravodajství České televize. Nápad naložit ještě více těm, kteří už tak mají co dělat s tím, aby utáhli své pravidelné výdaje, navíc v čase, kdy proti sobě pravicová vláda nemá v opozici standardní demokratickou levici, nýbrž populisty a extremisty, je mírně řečeno hodně ubohý vtip. Navrhnout v takové situaci navýšení DPH z deseti na jedenadvacet procent pro vodné, stočné a teplo, anebo pro kulturu, sport a ubytovací služby, nemá nic společného s odpovědným rozpočtováním. Je to svým způsobem nehorázná drzost kombinovaná s přezíravostí k těm, na které by taková opatření dopadla.

Premiér Petr Fiala během inspekce na ministerstvu financí: Nižší schodky chceme všichni. A sliby plníme

Každému, kdo o tom pochybuje, bych doporučoval si aspoň občas promluvit s matkou samoživitelkou, s hoteliérem na malém městě, s ředitelem divadla nebo třeba s provozovatelem hudebního klubu. Nízkopříjmových skupin se na stránkách INFO.CZ zastal Martin Schmarcz. A pokud jde třeba o lidi od kultury, platí, že se mnohá divadla, kluby nebo pořadatelé festivalů ještě nevzpamatovali z covidových uzávěrek.