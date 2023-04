Všechny cesty k záchraně důchodového systému budou bolet | e15.cz

Stejně jako je hloupé překvapení, s nímž mnozí informace o potížích důchodového systému nyní přijímají. Veřejná diskuse se o tom s různě silnou intenzitou vede více než dvacet let a stejnou dobu levicová část politického spektra blokuje a demontuje veškeré pokusy o méně bolestná řešení, které se za ty roky vyskytly.

A tak jsme v situaci, kdy letos stát vyplácí podle schváleného státního rozpočtu 672 miliard, přičemž na ně z důchodového pojištění vybral o 62,5 miliardy méně. Po červnové valorizaci stoupne chybějící částka o dalších 15,4 mi­liardy korun. V praxi to znamená, že v současnosti státu chybějí peníze na každý desátý důchod a musí si na jejich výplatu půjčit. Po červencové valorizaci si bude stát, respektive naše děti, jež budou ten dluh splácet, půjčovat na 12 důchodů ze sta.

Málo dětí, málo peněz

A to naše potíže teprve začínají, protože základem celého důchodového problému je stárnutí populace, kdy v ní přibývá seniorů pobírajících důchod a ubývá těch, kdo se na penze skládají. Nejsilnější ročníky takzvaných Husákových dětí budou odcházet do penze po roce 2030 a podíl důchodců v populaci bude vrcholit někdy v polovině padesátých let. Poté by se měla situace mírně zlepšovat.

V zásadě existují pouze tři cesty, jež vedou ke stabilizaci systému, a žádná z nich se neobejde bez ­bolesti.

Tou první a nejjednodušší je snížení penzí na úroveň, jakou je stát při současných příjmech schopen poskytovat. Druhou je přiměřené zpomalování přírůstku důchodců prodlužováním věku odchodu do penze a třetím je podstatné zvýšení daní. Jak je vidět, vždy na tom bude někdo bit. Pak je ještě varianta oblíbená v tuzemsku. Tvářit se jakoby nic a zvyšovat zadlužení státu. Tuto cestu zvolili svého času Řekové. Jejich penze vyplácené na dluh byly jedním z hlavních důvodů astronomického zadlužení, které je v roce 2010 přivedlo k faktickému státnímu bankrotu. Ten pak bolel všechny. Nejvíce ale důchodce. Penze klesly o zhruba čtyřicet procent nominálně. Pro představu je to jako ze současných průměrných téměř dvaceti tisíc na dvanáct tisíc korun. Ti, kteří si to chtějí vyzkoušet, nechť dorazí na nejbližší demonstraci.