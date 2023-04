Žádný zelený zázrak. Konec německého jádra je problémem pro celou Evropu | e15.cz

Chladící věže německých jaderných reaktorů Isar II, Emsland a Neckarwestheim II (celkem 4000 MW) přestaly definitivně vypouštět páru a kapičky vody minulou sobotu dvě hodiny před půlnocí. Byly to tři mladice, průměrný věk 35 let, ukázky německého inženýrského umu a technické dokonalosti. Všechny tři patřily mezi deset nejlepších jaderných elektráren na světě, vyráběly kolem 33 TWh bezemisní elektřiny ročně, což představuje spotřebu asi deseti milionů německých domácností, tedy asi jednu čtvrtinu všech. Elektrárny byly amortizovány, vyráběly levně, spolehlivě a mohly vyrábět ještě nejméně 20 let.

Celý článek je z INFO.CZ >>>