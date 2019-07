Zápisník Dušana Kütnera: Veřejné umění | E15.cz

Otázkou je, čí je to ostuda. Stadion v Edenu je jedno z nejlepších koncertních prostředí v Česku a vystoupení výše zmíněné kapely stejně jako Bruce Springsteena, R. E. M., Depeche Mode nebo české Lucie patřila ke kulturním vrcholům daného roku. Nabízí se otázka, proč se potřebné razítko nedá získat. Třeba jen dotyčný úředník poslouchá dechovku, a tím pádem skutečně nemá důvod se do Edenu vypravit.

Nové stanice metra D by měly mít podle plánů nejen moderní tvar, ale i uměleckou hodnotu. Postarají se o to uznávaní výtvarníci Jakub Nepraš a Vladimír Kokolia, z nichž první vyzdobí stanici Pankrác a druhý novou zastávku Olbrachtova. Další prý budou následovat. Teď už nezbývá než do uměleckého ducha nových stanic zapojit i hudbu, jako bývá na letištích. Třeba se do výběrového řízení na hudební kulisy ve stanicích přihlásí i sám velký průkopník ambientní hudby Brian Eno.