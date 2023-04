Zavoláme si ve vlaku. Díky vítězství státu nad vlastními předpisy | e15.cz

Stát umožnil jednodušší výstavbu základových stanic u nejvytíženějších železničních koridorů z Prahy do České Třebové a odtud do Ostravy nebo Brna. Systém základnových stanic je část sítě GSM, která je zodpovědná za přenos a příjem radiových signálů z mobilního telefonu.

Pondělní ohlášení dotační výzvy na postavení nových základnových stanic kolem nejvytíženějších železničních koridorů z Prahy do České Třebové a odtud do Ostravy nebo Brna je velmi dobrou zprávou pro všechny, kdo cestují vlakem a zároveň si chtějí zavolat nebo používat mobilní data. Dosud se to dařilo s výpadky, protože trať je sice pokrytá, ale dovnitř většiny vlaků se signál z fyzikálních důvodů nedostane.

Nebývale dotováno

Řešením je jeho posílení a zahuštění pokrytí, což právě stát dotacemi z Národního plánu obnovy udělá. Utratí za to v první fázi až 120 milionů korun. Výše podpory je neobvyklých a vysokých 94 procent, což jen ukazuje, jak moc o to stát stojí (zlí jazykové by samozřejmě řekli, že je to mimo jiné i proto, že to jsou trasy, kterými mnoho poslanců a senátorů cestuje do Prahy a zpět). Za tyto peníze mobilní operátoři nebo infrastrukturní hráči jako Cetin nebo Vantage Towers postaví pasivní infrastrukturu pro sítě, tedy stožáry, věže, kabelovody, nosníky a podobně. Tato část sítě je na náklady i délku celého procesu nejnáročnější a nejnákladnější, pro operátory je to tak velmi dobrý deal.

Pro stát také – dostane za to kvalitnější pokrytí tam, kde nyní není. A navíc tím splní i jednu z priorit vládního programového prohlášení, které výslovně uvádí, že „vytvoříme takové podmínky, aby všechny hlavní vlakové koridory měly kvalitní pokrytí mobilními hlasovými a internetovými službami i uvnitř vlakových souprav a v tunelech“. Tuto dotační výzvu bude navíc následovat ještě další, určená čistě pro Správu železnic, protože v některých místech je třeba stavět na pozemcích, které patří právě správci železničního svršku. Nemá tedy význam, aby se o dotace ucházel někdo jiný. Operátoři přijdou takříkajíc k hotovému a bude pouze na nich, aby po domluvě se železničáři osadili vzniklé stožáry svou vysílací technikou.

Výjimečná pochvala

Na stránkách tohoto listu rádi a právem stát kritizujeme, ale teď si naopak zaslouží všichni zúčastnění hráči pochvalu. Ministerstvo průmyslu a obchodu za to, že výzvu na pokrytí koridorů konečně zprocesovalo a vypsalo, stejně jako „sesterskou“ výzvu na pokrytí takzvaných bílých míst na venkově, kde není mobilní signál. Na to dá stát také obrovské peníze – 300 milionů korun z Národního plánu obnovy. Těchto míst je v Česku relativně dost. Operátoři sice pokrývají výrazně přes 99 procent obyvatelstva, ale to stále znamená, že tisíce lidí žijících v těch nejodlehlejších a nejhůře dostupných místech nemají nejen rychlý mobilní internet, ale často ani mobilní signál. Což je ve dvacátých letech jednadvacátého století neospravedlnitelné.

Zásluhu má i Český telekomunikační úřad za odbornou telekomunikační pomoc ministerstvu. Teď už je jenom na operátorech, aby začali stavět. A tady je významný zádrhel celého příběhu. Národní plán obnovy má totiž expiraci – všechno, na co se tyto pocovidové evropské peníze rozdělí, totiž musí být hotové a postavené do konce roku 2025. Zatím jsme ve fázi, kdy se operátoři budou o dotace hlásit, následovat budou vyhodnocení a zadministrování celého procesu. Reálně tak budou mít operátoři asi dva roky na to, aby všechno stihli, což by v české stavební byrokratické realitě bylo naprosto nereálné.

Bez právní kličky by to nešlo

A to je ta naprosto bizarní část celého dotačního příběhu: Stát si totiž musel pomoci zcela nesystémovou poslaneckou rychlou změnou stavebního zákona, díky které konkrétně tyto stavby mobilních základnových stanic financované z Národního plánu obnovy nemusejí získat žádné povolení stavebních úřadů. Operátoři nebo infrastrukturní hráči je tak fakticky postaví jako „dočasné“ na osm let a budou se muset vypořádat pouze s nutností domluvit se s vlastníky pozemků, přes které budou stavět k těmto mobilním vysílačům optiku.

Z(a)tracena cisla – Tahle země nebude pro starý:

Video se připravuje ... Z(a)tracena cisla 6 dil - Tahle země nebude pro starý. • VIDEO Videohub

Je to dokonalá obžaloba nabobtnalé stavební legislativy a zdlouhavosti všech procesů, které tu trápí kohokoli, kdo chce něco stavět. Aby vláda splnila slib tak významný, že si ho vložila do programového prohlášení, musela se spolehnout na poslance Jiřího Havránka a načíst příslušný pozměňovací návrh, díky němuž snad operátoři stihnou včas vyčerpat peníze na dokrytí železničních koridorů signálem. Pevně doufám, že za to panu poslanci odhalí na nádraží v České Třebové nějakou pamětní plaketu, protože si to rozhodně zaslouží. Bez jeho návrhu a toho, že parlament svým rozhodnutím v podstatě zrušil byrokracii u dvou konkrétních dotačních výzev, by se nepostavilo nic. Snad tenhle bizarní postup bude budíčkem pro politiky, že se stavební byrokracií je už opravdu potřeba něco dělat.