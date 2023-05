Zdražení bydlení a omezení tepelných čerpadel. Jak EU ovlivňuje život | e15.cz

EU znamená pro velkou část z nás vyměnit si jednou za rok eura, vyrazit s občankou do Chorvatska a od moře zavolat babičce, protože už to nestojí majlant. Dění v unijních institucích nesledujeme v domnění, že Brusel je město mimoňů. A než se u nás projeví to, co se tam schválilo, bude všechno jinak, a tak nemá smysl se tím vzrušovat. Jenže časy, kdy jsme si mohli dovolit bohorovně ignorovat všechno, co má původ dál než v Praze, jsou nenávratně pryč.