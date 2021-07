Olympiáda v Tokiu 2021 | ONLINE: výhry, prohry a byznys | E15.cz

„Muselo dojít k lidské chybě,“ řekl předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval v rozhovoru pro Radiožurnál. Šance pro pozitivně testované sportovce na zapojení do olympiády je podle něj mizivá.

"Do 14 dnů bychom chtěli vědět přesně, kde se udělala chyba, kdo za to mohl a kde to vzniklo. Na jednu stranu se z toho poučit do budoucna, aby se nic takového neopakovalo, zároveň je to obrovská lidská tragédie pro sportovce, které to postihlo," dodal.