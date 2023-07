Cena bitcoinu půjde na horu, medvědí trh už je za námi, říká Jedlinský | e15.cz

Bitcoin je nejdražší za poslední rok a důvod je poměrně jednoduché určit. Před dvěma týdny oznámila největší investiční společnost na světě BlackRock plán na vytvoření prvního spotového ETF fondu pro bitcoin. Do podcastu KryptoSpace tak tentokrát přijal pozvání Jakub Jedlinský ze společnosti Altlift, který o kryptoměnách učí i na VŠE. Podle něj máme období toho nejhoršího, kdy ceny strmě padaly, za sebou. A čeká nás růst, jen od podzimu bitcoin vyskočil téměř na dvojnásobek. A to, že se o něj zajímají i hráči jako BlackRock, ho podle Jedlinského ještě více legitimizuje.

Trhy posledních pár týdnů žijí ze zpráv o největší investiční skupině na světě BlackRock. Může to ale ovlivnit cenu bitcoinu dlouhodobě?

Nejdřív bych chtěl říct, že podle mého názoru jsme v bull-marketu už od pádu FTX loni na podzim, od té doby šla ta cena víceméně kontinuálně nahoru. Poslední dva měsíce, kdy asi od dubna ta cena docela klesala, tak to nebylo jisté. Ale nyní si myslím, že jsme v bull-marketu hlavně proto, že se objevovalo hodně negativních zpráv a víceméně to s tím trhem nějak nepohnulo.

Nebylo to také tím, že obchodníci, kteří po posledních 12 měsících na trhu ještě zůstali, jsou prostě už hodně otrlí?

Je pravda, že retail na trhu není, a že ti investoři, který tam zůstávají, už jsou profesionálnější nebo zkušenější. Takže mají nějakou vizi, proč to kupovat. Ale pro mě je velmi dobrá zpráva i to, že ani po tom pádu FTX nešla cena bitcoinu pod 16 000 dolarů. Takže investoři vidí hranici, kdy nakoupí všechno a tato hranice se postupem času posouvala. V letošním roce jsme spadli na 25 000. Za tím pádem ale vidím zásah americké komise pro cenné papíry SEC.

Tím myslíte žaloby na největší burzy a prohlášení, že řada tokenů jsou vlastně cenné papíry?

Ano. Byl to podle mého velký zásah do trhu a jestli se nepletu, takž už padla nějaká trestní oznámení pro manipulaci s trhem. Protože SEC opravdu udělala všechno pro to, aby ty trhy spadly. No a hned potom vydal nejen BlackRock, ale další velcí správci majetku jako Vanguard, Fidelity nebo Citadel a další, prohlášení, že chtějí buďto otvírat směnárnu nebo spotové ETF fondy. Celé mi to tak trošku připadá jako, jak to říct nějak kulantně, no prostě že tam došlo k nějakému spolčení, aby cena byla sražená níž a mohli si tito velcí hráči nakoupit levněji na nějaké SPV.

Ta reakce na zprávy SEC ale byly poměrně, na krypto trh, umírněné.

Ano. To je podle mého zajímavé, že trh to celé přečetl docela dobře a nikdo se moc nenechal rozhodit. A to je podle mého další příznak toho bull-marketu. Kdyby se něco takového stalo před rokem, kdy byl sentiment úplně jiný, tak to letí mnohem níž.

Taková perlička. Objevily se zase spekulace ohledně problémů Tetheru (vydavatel USDT, největší tzv. stablecoinu, který drží hodnotu 1:1 k americkému dolaru. Tzv. Tether FUD je pravidelné spekulace a následná panika ohledně toho, jestli má Tether dostatečné krytí na všechny vydané USDT, pozn. Red.). To je vždycky indikátor toho, že ten že se obrátí nějaký cyklus. Takže podle mého bylo už očekávatelné, že to půjde celé nahoru.

Proč si myslíte, že žádost BlackRock o spotový bitcoinový ETF fond projde, když všechny ostatní zatím SEC odmítla? Čistě kvůli velikosti firmy?

Velikost, vliv … u takové firmy si myslím, že ve chvíli, kdy takováhle žádost přijde, tak to není nějaký ledabylý pokus. Lidi, kteří i v rámci firmy dokázali takovýto krok prosadit, riskují reputaci a určitě spoustu práce. Předpokládám, že dopředu proběhla i nějaká příprava a domluva s regulátory. I proto si myslím, že je trestuhodné, jakým způsobem se šéf SEC Gensler a další pokoušeli tu cenu srazit dolů.

K té velikosti. My se v Česku díváme jako ne velké na investiční společnosti, které mají aktiva v jednotkách miliard dolarů. BlackRock spravuje aktiva v hodnotě téměř 10 bilionů. To asi u vyjednávání se SEC také pomůže.

Absolutně. Tam si myslím, že je tu i značný vliv na americkou administrativu a je to úplně něco jiného, než když něco takového zkusí bratři Winklevoss a další, co se o spotové ETF pokoušeli dřív.

Pokud SEC BlackRocku fond schválí. Co to bude znamenat pro cenu?

Já si úplně nemyslím, že tam bude nějaký jednorázový skok nahoru a dokonce může dojít ke krátkodobému poklesu. Jednak si myslím, že podstatnou část těch bitcoinů, které plánují držet, už nakoupili. Byť na SPV. To je samozřejmě spekulace. Ale ano, ten start nějaké bitcoiny stáhne z trhu. Ale já si myslím, že jako cena poroste tak jako tak.

Když se na to podíváme, tak pravděpodobně necelá miliarda lidí má dnes nějakou expozici vůči kryptu a většina z toho bude bitcoin. Ale jenom několik jednotek milionů lidí drží peníze na vlastních hardwarových peněženkách a většina využívá služby jako Robin Hood či Revolut atp. Ti mohou nový ETF fond určitě využít a likvidita na trzích se tak určitě zvýší. A BlackRock bude muset bitcoin nakupovat ve chvíli, kdy bude poptávka.

Ale obecně. Celé to ETF a příchod takové firmy je velká verifikace konceptu bitcoinu, že se z toho stává čím dál standardnější aktivum, který je úplně normální vlastnit.

