Jako vždy začneme trhy a na těch i přes Vánoce stále vládla pozitivní nálada. Celkový market cap všech kryptoměn vyskočil od minulého pondělí o 4,9 procenta na 1,72 bilionu dolarů.

Jednička na trhu bitcoin si připsala 3,5 procenta, když za devět dní posílila na 42 444 dolarů za kus.

Dvojka ether poskočila o rovná tři procenta na 2226 dolarů za kus.

Mnohem divočejší vývoj byl ale na poli altcoinů, kdy to opět míst létalo o desítky procent. Nejvíc, 72,4 procenta, si připsal „psí“ meme-coin CorgiAI, který si do názvu k plemenu přilepil ještě umělou inteligenci, asi aby to lépe táhlo. Na druhém místě s 60,5 procenta skončil Mina Protocol a na třetí pozici s růstem 54,2 procenta dosáhla směnárna PancakeSwap.

Ale je tu řada dalších vítězů. Z těch největších můžeme zmínit Solanu, která je posledních pár týdnů k nezastavení a od posledního pondělka si připsala dalších téměř 50 procent, téměř stejně si připsaly i blockchainy Near a Optimism.

Teď ale zase na losery. Těm vévodí korigující vítězové předešlých shrnutí. O 22,7 procenta oslabilo Helium a o 14,8 procenta pak „psí“ mince Bonk. Na třetím místě s propadem o 9,8 procenta je pak Bittensor.

Další státy akceptují kryptoměny

Pro mnohé jsou bitcoin a další kryptoměny jen velká bublina. Některé státy, regiony či města jdou ale novým technologiím čím dál víc naproti. A překvapivě se mezi ně řadí hned několik částí jinak konzervativního Švýcarska. Nově tak bude možné platit daně, pokuty a další správní poplatky v bitcoinu nebo digitálním dolaru USDT v Luganu. To se tak přidává po bok města Zermatt a kantonu Zug, kde je to možné už nějakou dobu. A plány na přijímání bitcoinů a dalších prý připravuje i sousední Lichtenštejnsko.

Krok směrem ke kryptoměnám udělala i vláda pod nově zvoleným ultra-libertariánským argentinským prezidentem Javierem Mileiem. Ta nyní odsouhlasila, že v kryptoměnách mohou být uzavírány všechny možné typy vzájemných smluv. Detaily zatím vláda nezveřejnila, dá se ale očekávat, že se Argentina stane výhledově hlavně bitcoinu velmi nakloněnou zemí.

Pro bitcoinery jsou tyto menší krůčky asi mnohem lepší zprávou, než které viděli u Salvadoru či Středoafrické republiky. Postupná adopce je asi udržitelnější, než diktátorské nařízení shora.

Americká vláda zabavila bitcoiny za miliardy

Víte, kdo je jedním z největších držitelů bitcoinu na světě? Pro mnohé je to dost překvapivě vláda Spojených států amerických. A nyní se její „majetek“ ještě zásadně rozroste. Americký odvolací soud totiž potvrdil, že jí náleží téměř 70 tisíc bitcoinů zabavených hackerovi z nechvalně proslulého dark marketu Silk Road. Ten byl nedávno identifikovaný jako James Zhong.

Hodnota zabavených bitcoinů přesahuje tři miliardy dolarů. A jelikož se s nimi nějakou dobu nemanipulovalo, jejich držitel má nárok i na různé „forky“ (odštěpené blockchainy). Americká vláda tak získá do držení také 70 tisíc mincí Bitcoin Cash, Bitcoin Gold nebo Bitcoin SV.

Soud majitelům zkrachovalého fondu zabavil majetek za miliardu

Už je to téměř rok a půl, co se při dramatickém propadu trhu zhroutil i jeden z největších krypto fondů Three Arrows Capital. Po jeho pádu se ukázalo, že jeho majitelé Su Zhu a Kyle Davies byli namísto investorů spíš pořádní gambleři, kteří si navíc i v době, kdy tušili, že to nemohou ustát, napůjčovali stovky miliony dolarů, kde mohli.

Nyní soudy řeší bankrot, ve kterém věřitelé požadují 3,5 miliardy dolarů, a několik žalob. Zhu je nyní v Singapurské vazbě poté, co se v září pokusil zemi i přes zákaz opustit.

Do všeho teď vstoupil i soud z Panenských ostrovů. Ten vydal globální nařízení na zmrazení majetku Daviese, jeho ženy i Zhua. Celkově by měla hodnota zmrazených aktiv překročit miliardu dolarů. K nařízení o zmrazení se jako první přidal už i soud právě v Singapuru.