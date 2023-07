Týden v kryptu: Znovu slabší bitcoin, dystopický Worldcoin a rozčtvrcený krypto-milionář | e15.cz

Celou epizodu najdete na Spotify zde.

Jako vždy začneme trhy. Už několikátý týden to žádná sláva nebyla a v noci z neděle na pondělí k tomu přibylo trochu dramatu v rámci Etherea a DeFi.

Hodnota všech kryptoměn opět klesla, i když to zase bylo spíše paběrkování. Celkově šla dolů o 0,8 procenta na 1,231 miliardy dolarů.

Asi za to můžeme být i rádi. Fed oznámil, že opět zvyšuje úrokové sazby, i když jen o 25 basických bodů.

Bitcoin za posledních sedm dní ztratil další 2,1 procenta a prodává se za 29 300 dolarů. Kde jsou ty doby z poloviny července, kdy atakoval hranici 32 tisíc dolarů.

Ethereum, které v neděli oslavilo osmé narozeniny, zůstalo za poslední týden na svém, když ztratilo 0,3 procenta. Jeden token vyjde na 1864 dolarů.

Nejvíc z TOP100 ztratil token Toncoin (16,6 procenta), Curve DAO (13,7 procenta) a o více než 11 procent klesl i žabák PEPE – i tak si drží obří valuaci téměř 600 milionů dolarů.

Hack týdne

Jeden z největších protokolů v rámci DeFi, Curve, čelil v neděli večer masivnímu útoku hackerů. Ukradli tokeny v hodnotě minimálně 100 milionů dolarů, zhruba 2,2 miliardy korun.

Podle etherového matadora Lefterise Karapetsase analytická společnost BlockSec zjistila chybu v kódu. Proto byla naplánovaná akce „bílých hackerů“, tedy těch dobrých, kteří měli Curve v rámci zabezpečení protokolu „napadnout“, vyluxovat prostředky a dát je do bezpečí.

Z nějakého důvodu ale BlockSec o akci tweetoval. Útočníci protokol napadli tři minuty před bílými hackery.

You either need to be an idiot or outright malicious to tweet out potential vulnerabilities @BlockSecTeam while there is an ongoing incident



Adding screenshots and asking the potential victim to DM you? IN A PUBLIC TWEET?



I wont even quote your tweet/s but what the actual fuck? — Lefteris Karapetsas | Hiring for @rotkiapp (@LefterisJP) July 30, 2023

Útočníkům se podařilo získat tolik tokenů, že se začaly rojit obavy o bezpečnost nejen samotného protokolu, ale popřípadě i kaskádových výprodejů, které by mohly následovat.

Událo se toho opravdu hodně a na detaily si budeme muset počkat po plnohodnotné post-mortem analýze. A nakonec můžeme být rádi, že Curve padl jen takto málo.

Dystopický Worldcoin

Po letech příprav je to tady. Worldcoin spustil svůj token. Projekt se snaží o dvě věci. Za prvé je to vytvoření univerzální digitální identity, ideálně všech lidí na světě, na blockchainu. Za druhé by rád ukázal cestu k základnímu nepodmíněnému příjmu.

Projekt očividně milovaly venture kapitálové fondy v čele s Andreessen Horowitz. Ve dvou kolech od nich nasbíral 125 milionů dolarů. Přijetí Worldcoinu však bylo rozporuplné.

K pořízení digitální identity vyvinuli speciální orb, kouli, se kterou chodí po světě, a skenují lidem sítnice. Celé to působí hodně dystopicky a kritiku schytávají i za to, že zájemce sbírali hlavně v rozvojových zemích, kde lidi lákali na pár mincí zdarma. Hodně kritiků sepsulo i distribuci tokenů, která měla nahrávat zakladatelům, investorům a market-makerům.

Trh zatím to jedno jediné procento tokenů, které šlo do oběhu, ocenil na zhruba 2,3 dolaru za kus. To znamená, že kdyby jich bylo v oběhu všech deset miliard, hodnota projektu by činila 23 miliard dolarů. To by mu přiřadilo sedmou příčku v žebříčku největších kryptoměn.

Ve čtvrtečním KryptoSpace má vyjít rozhovor DC Builderem, který se na projektu podílel.

Amerika chystá regulaci

Americký Kongres schválil dva návrhy zákonů, které by mohly firmám i uživatelům vnést trochu světla do problémů kolem regulace jejich produktů.

Většinu ve výboru pro finanční služby získaly zákony nazvané Financial Innovation and Technology for 21st Century Act a také Blockchain Regulatory Cerainty Act.

První má kryptofirmám definovat, kdy musejí svůj produkt registrovat buď u CFTC, tedy komise pro obchodování s komoditami, a kdy u SEC, tedy komise pro obchodování s cennými papíry.

#PASSED: In a historic first, the House Financial Services Committee just advanced the BIPARTISAN FIT for the 21st Century Act to protect consumers and provide clear rules of the road for the digital asset ecosystem.



Up next: @HouseAgGOP considers the legislation tomorrow. pic.twitter.com/kOyLmolPuz — Financial Services GOP (@FinancialCmte) July 26, 2023

Republikánský návrh také určuje proces, jak SEC dokázat, že je projekt dostatečně decentralizovaný, a že tedy splňuje podmínky pro označení za komoditu.

BREAKING: My nonpartisan bill – the Blockchain Regulatory Certainty Act – just passed out of the @FinancialCmte.



This is a huge win for the United States as we are one step closer to putting Americans in the driver’s seat in crafting the future peer-to-peer digital economy. pic.twitter.com/JEOuflDMax — Tom Emmer (@GOPMajorityWhip) July 26, 2023

Druhý „blockchainový“ zákon navrhly obě strany, autory jsou republikán Tom Emmer a demokrat Darren Soto.

Cílem je ulehčit fungování těžařům, DeFi platformám a dalším. Zákon určuje, kdo je a kdo není takzvaný money transmitter, tedy kdo poskytuje hotovostní služby. Doteď to nebylo jasné a poskytovatelé některých služeb se obávali, že by při určitém výkladu zákona mohli do této kategorie spadat. A je známo, jak americké úřady čtou zákony vztahující se na krypto.

Jedno z obvinění SBF padlo

A co by to byla za Týden v kryptu bez oblíbeného Sama Bankmana-Frieda aka SBF. Americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že Samíka nezažaluje kvůli politickým darům.

Důvodem je prý složitost případu a smlouvy uzavřené s Bahamami, které jej do Spojených států vydaly.

Lidé z FTX naposílali americkým politikům na jejich kampaně přes 90 milionů dolarů, více než polovinu z toho SBF, a to demokratickým kandidátům. Desítky dalších milionů směřovaly k republikánům.

To všechno nicméně neznamená, že by měl SBF vyváznout bez trestu. Stále je obžalován z řady trestných činů včetně podvodu. Fried byl mimochodem velkým investorem ve Worldcoinu. Tak třeba bude mít na splacení těch miliard, které se v jeho firmách ztratily.

Kryptoinfluencera rozčtvrtili

Argentinský kryptomilionář, trader a influencer Fernando Pérez byl nalezený mrtev. A to v nepěkném stavu. Nejdříve skupina dětí nedaleko Buenos Aires našla kufr s jeho končetinami. Den poté našla policie v potoce oddělené tělo a hlavu. Peréz byl pohřešovaný od 18. července, kdy nevrátil klíče od pronajatého bytu. Končetiny byly podle expertízy odděleny profesionálně.

Otázkou je, jakou roli v případu hrály kryptoměny. I když se Pérezovi v médiích píše jako o milionáři, mohly ho ve skutečnosti dohnat nesplacené dluhy v řádu jednotek či desítek tisíc dolarů. Za půl roku je to druhý podobný případ, první se týkal bulharské kryptokrálovny Ruji Ignatovy, i když tu zatím nikdo nenašel.

Cointelegraph shrnuje další úmrtí lidí spojených s kryptosvětem. Jen mezi říjnem a prosincem loňského roku bylo patrně zavražděno pět dalších známých osobností.

A teď už jen krátce

Sequoia Capital, jeden z největších VC hráčů na trhu, snížila prostředky ve svém krypto fondu. Podle Wall Street Journal už v březnu oznámila investorům, že to bude snížení 585 na 200 milionů dolarů. Důvodem je situace na trhu.

Platforma Sazmining plánuje v září otevřít novou farmu na těžbu bitcoinu v Paraguaji. Startup umožňuje zákazníkům pořídit těžební rigy, které jim pak provozuje a to výhradně pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Zřejmě pochází z obří vodní elektrárny na přehradě Itaipu, která leží na hranicích s Brazílií. Sazmining by měla využívat pouze přebytečnou elektřinu, která vyjde na zhruba korunu za kilowatthodinu, což je zlomek tržní ceny.