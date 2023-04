Kdo kontroluje a reguluje hazard v Česku? | e15.cz

Trocha sázkařské teorie neuškodí. Které instituce a orgány v Česku monitorují a regulují hazard? Objevte s námi, co všechno stát zajímá, co s tím dělá a jaké k tomu používá nástroje. Věděli jste například, že po nelegálních hernách pasou místo policie celníci?

Dnešní pravidla hry mezi státem, provozovateli hazardních her a hráči samotnými platí od roku 2017. Právě tehdy vstoupil v účinnost takzvaný loterijní zákon. Bylo na čase. Kromě efektivnějšího vybírání daní nová legislativa řešila také moderní trendy, které až do té doby vznikaly v právním vakuu – především hraní po internetu nebo fungování zahraničních firem na českém trhu.

Hazard má pod palcem ministerstvo financí

Ministerstvo, které si spojujeme hlavně s výběrem daní, rozdělováním peněz a správou státního rozpočtu, je i hlavním gestorem v oblasti hazardu. Je to právě resort sídlící na pražské Malé straně, který uděluje a odebírá licence k provozování hazardních her a vede si o všem záznamy. Mimochodem, k 1. březnu 2023 v Česku působí 58 legálních provozovatelů hazardních her.

Je to také ministerstvo financí, kdo provozuje rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardních hrách. Jde o další novinku, které umožnil vzniknout zákon z roku 2017. Koho ministerstvo na rejstřík zapíše, toho provozovatelé hazardních her nesmějí nechat hrát. I proto je běžné, že jak v kamenných hernách, tak i v online kasinech musíte ze všeho nejdřív prokázat svou totožnost.

Do rejstříku vyloučených hráčů se dostanete, třeba když máte existenční problémy, berete dávky v hmotné nouzi nebo neplníte vyživovací povinnost na své děti. Případně pokud vám hraní zakázal soud. Zapsat se ale můžete i dobrovolně, když máte pocit, že sami svou hráčskou vášeň nedokážete držet na uzdě.

Kasina a herny na svém území mají pod křídly obce

Možnost povolit nebo zakázat na svém území provoz kasina nebo herny mají obce, kterým pravomoc svěřilo právě ministerstvo financí. Pokud se váš starosta a jeho tým rozhodnou plošně zakázat výherní automaty, upravit provozovnám otevírací dobu nebo regulovat reklamu, stačí vydat obecně závaznou vyhlášku a je to.

Podle zprávy práva o hazardním hraní v České republice z roku 2021 obce svých pravomocí pilně využívají. Všech 35 nejlidnatějších měst hazard na svém území hazard reguluje a z 61 obcí nad 20 tisíc obyvatel jen 2 nemělo v platnosti žádnou úpravu.

Hráči, které zavření oblíbené herny od jejich záliby neodradí, vyráží za hazardem buď za humny, nebo na internet. Obecní kasa navíc přichází o příjmy na financování sportu nebo kultury. Nejde o žádné drobné. Z daní, které kasina odvádějí, jde do obecních rozpočtů 65 % vybraných peněz.

O potírání nelegálního hazardu se stará celní správa

Už několikrát zmiňovaný loterijní zákon svěřil dozor nad hazardem celní správě (od roku 2021 k ní přibylo také Generální ředitelství cel). Celníci kontrolují platnost licencí a dodržování pravidel v legálních hernách a kasinech, a když nějakou najdou, tak také v těch nelegálních. Každý rok pak zabaví desítky výherních automatů provozovaných načerno.

Práce v terénu, minimálně co se týče legálních heren, ovšem celní správě postupně ubývá. Data z roku 2020 mluví o celkem 1007 kamenných provozovnách po celém Česku, což na první pohled vypadá jako slušné číslo. Jen dva roky předtím ovšem fungovalo heren a kasin o zhruba o polovinu víc, konkrétně 1636. Přezdívka „Česko, kasino Evropy“ evidentně přestává platit.

