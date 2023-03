Robot zvládne zákazníkům pomoct, poradit a také vyprávět vtipy. Firma navíc ušetří | e15.cz

Jedním z příkladů vysoce sofistikovaného virtuálního asistenta je Aneta, chatbot bankovního ústavu Air Bank založený na platformě IBM Watson. „Aneta byla spuštěna před více než dvěma lety, ve spolupráci s našim byznys partnerem startupem AddAI.Life. Poprvé na webu banky a následně v její mobilní aplikaci My Air,“ vysvětluje viceprezidentka společnosti IBM pro byznys partnerský ekosystém regionu severní, střední a východní Evropy Barbora Paulovič Deckerová. Tato virtuální asistentka dokáže nejen odpovídat na otázky týkající se plateb, výpisu z účtu nebo dokonce získání hypotéky, ale také provádět běžné bankovní operace, jako je zaslání peněz nebo kontrola zůstatku na účtu.

Klientům Air Bank tak šetří spoustu času, který by jinak museli strávit telefonováním do banky nebo osobní návštěvou pobočky. Není tedy divu, že jen za první měsíc a půl jejího provozu v prostředí aplikace, kdy navíc běžela pouze ve verzi pro operační systém Android, zodpověděla téměř 100 000 dotazů. Ve více než polovině případů přitom klienti využili hlasové ovládání chatbota. Aneta navíc zvládá i neformální komunikaci, takže ji zákazníci mohou požádat třeba o vtip.

Opakující se dotazy s elánem

Jednou z novějších implementací IBM je i chatbot George, který pracuje v České spořitelně. Zákazníci se s ním setkají nejen na přihlašovací stránce do internetového bankovnictví, ale i na hlavní stránce České spořitelny pro osobní finance. Pomůže s nejčastějšími dotazy ohledně osobních účtů a karet, půjček, hypoték, spoření, investování či pojištění. Chatbot George klientům zodpoví i na nejčastější dotazy na téma odklad splátek úvěrů a pomáhá zvládat více chatovacích interakcí.

Právě odpovídání na opakující se dotazy klientů je úkol, se kterým si umělá inteligence hravě poradí, a operátorům zákaznického centra se uvolní ruce pro řešení složitějších situací. „Navíc zatímco člověka opakování stále stejných frází brzy unaví, což se typicky projeví v tónu hlasu a vstřícností směrem ke klientovi, virtuálnímu asistentovi elán a dobrá nálada nikdy nedojde, podává konzistentní výkon po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ dodává viceprezidentka společnosti IBM.

Tyto nástroje tedy zlepšují zákaznickou zkušenost a efektivitu interakce s klienty, a zároveň výrazně snižují náklady na tomto poli. Nehledě na to, že platforma IBM Watson může být snadno integrována s existující infrastrukturou firmy, tedy s CRM systémy, webovými stránkami či mobilní aplikací, a stát se tak součástí širšího a uceleného ekosystému. Proto jak odhaduje společnost Gartner, konverzační chatboti a virtuální asistenti založení na umělé inteligenci budou v roce 2031 vypořádávat až 30 procent interakcí, které by jinak vyřizoval člověk, a to oproti pouhým 2 procentům v roce 2022.